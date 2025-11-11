El Concello pedirá el plácet de la Xunta para la estatua de los Hermanos de la Lejía de A Coruña

Unos últimos informes técnicos y el visto bueno de Patrimonio de la Xunta. Son los pasos que restan, tal y como detalló la alcaldesa, Inés Rey, para poder instalar el monumento en homenaje a los Hermanos de la Lejía, militantes socialistas coruñeses asesinados en la Guerra Civil en el Campo da Rata, y que aguarda su colocación desde hace cinco años. La pieza fue costeada y donada por Selva García Pomes, hija de Pepín, el hermano superviviente, y elaborada por Ramón Conde.

En un principio, el monumento iba a instalarse, con 2021 como fecha tope, en la rotonda que une San Amaro con el paseo marítimo. Una ubicación «perfecta» a ojos de la donante, ya que está cerca del lugar donde fusilaron a sus tíos, de la calle que lleva su nombre —concedida e inaugurada por Francisco Vázquez en 2002—y en un enclave especialmente sensible en términos de memoria histórica, por su proximidad al monumento a los fusilados.

Poco después, el Concello informó de que cuestiones técnicas obligaban a cambiar de ubicación, y el proceso se dilató hasta el día de hoy y ofreció a la donante ubicaciones cercanas a la prisión provincial y el parque Carlos Casares, pero para García Pomes, y también para Conde, respondían a la voluntad de «ocultar» la pieza.

La alcaldesa, Inés Rey, declaró que la colocación del monumento está aguardando por «informes técnicos», así como el veredicto de Patrimonio de la Xunta «respecto a la ubicación», dadas las dimensiones de la escultura, que levanta 12 metros, más otros dos de base. «Evidentemente, una escultura de gran porte, con todo ese peso, no se puede poner en cualquier lugar», señaló la regidora, que confirmó que enviará los estudios al área de Patrimonio del Gobierno gallego para obtener el «ok definitivo» para instalar la estatua.

La pieza es obra del escultor Ramón Conde, autor de otras piezas singulares a lo ancho de la geografía gallega. Muchas de ellas están en A Coruña, como el emblemático Guardián , a los pies de la Torre, El columpio en O Burgo o Despertar, ubicada en el interior del centro comercial Cuatro Caminos, aunque cada urbe gallega cuenta con su pieza de conde: La Lechera en Ourense, los Redeiros en Vigo, el Ánxel Fole de Lugo o Alonso de Fonseca III, en el palacio del mismo nombre en Santiago de Compostela.

La pieza en homenaje a los Hermanos de la Lejía, que se encuentra ahora mismo custodiada en la Fundición Capa, de Madrid, donde terminó de ensamblarse, está pensada para recordar a Bebel, Jaurés, France y José (Pepín), pero también a todos los combatientes de su bando que perdieron la vida por las ideas en las que creían. Esa fue la intención de Selva García Pomes, que cuenta ya con 85 años y teme no vivir para ver colocado el monumento al que ha dedicado sus esfuerzos estos últimos años. La concejala del BNG, Mercedes Queixas, que ya en marzo llevó a pleno un ruego oral para instar al Gobierno local a que coloque la pieza, denunció el «desleixo» con la reparación de la memoria histórica del Concello, que tachó de «incomprensíbel».

«Neste caso aínda se suma a inhumanidade cara a unha familiar directa dos asasimados polo franquismo. Volveremos defendelos no pleno até que o goberno ‘progresista’ escoite e actúe», avanzó la concejala en redes sociales.