La Diputación crea una comisión político-técnica para su nuevo modelo de residencias de mayores
La Diputación de A Coruña constituyó este lunes la Comisión político-técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Mayores (CAM). Este órgano será el responsable de elaborar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá poner en marcha un modelo pionero en Galicia, centrado en la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la innovación tecnológica.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que la creación de la comisión «marca el inicio de un proyecto transformador para el cuidado de las personas mayores, basado en un enfoque más humano y cercano, que permita evitar el desarraigo y la soledad en centros abiertos, participativos y de carácter comarcal».
La comisión, presidida por el titular del gobierno provincial, está integrada por representantes de todos los grupos políticos de la corporación —PSOE, PP, BNG y Alternativa dos Veciños— y por personal técnico de las áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura, Contratación y Patrimonio, entre otras.
El nuevo modelo, que se estrenará en As Pontes y se extenderá a Rianxo y Ordes, apuesta por centros pequeños, abiertos a la comunidad y diseñados para parecerse más a un hogar que a una institución.
Las nuevas instalaciones incorporarán domótica, telemedicina, sistemas inteligentes de climatización e iluminación, sensores de seguridad y tecnologías de rehabilitación física y cognitiva, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de vida de las personas usuarias como las condiciones del personal profesional.
También se valorará la presencia de huertos y animales domésticos, así como de espacios abiertos para que familiares y amistades puedan compartir tiempo y actividades con las personas residentes, reforzando así el carácter comunitario y afectivo del modelo.
Las CAM representan un modelo de quinta generación, inspirado en las experiencias de los países nórdicos, que apuesta por residencias de pequeño tamaño y ámbito comarcal, en las que se garantizan planes de atención individualizados y espacios más amables y abiertos a la comunidad.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño