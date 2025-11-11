La Diputación crea una comisión político-técnica para su nuevo modelo de residencias de mayores

La Diputación de A Coruña constituyó este lunes la Comisión político-técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Mayores (CAM). Este órgano será el responsable de elaborar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá poner en marcha un modelo pionero en Galicia, centrado en la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la innovación tecnológica.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que la creación de la comisión «marca el inicio de un proyecto transformador para el cuidado de las personas mayores, basado en un enfoque más humano y cercano, que permita evitar el desarraigo y la soledad en centros abiertos, participativos y de carácter comarcal».

La comisión, presidida por el titular del gobierno provincial, está integrada por representantes de todos los grupos políticos de la corporación —PSOE, PP, BNG y Alternativa dos Veciños— y por personal técnico de las áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura, Contratación y Patrimonio, entre otras.

El nuevo modelo, que se estrenará en As Pontes y se extenderá a Rianxo y Ordes, apuesta por centros pequeños, abiertos a la comunidad y diseñados para parecerse más a un hogar que a una institución.

Las nuevas instalaciones incorporarán domótica, telemedicina, sistemas inteligentes de climatización e iluminación, sensores de seguridad y tecnologías de rehabilitación física y cognitiva, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de vida de las personas usuarias como las condiciones del personal profesional.

También se valorará la presencia de huertos y animales domésticos, así como de espacios abiertos para que familiares y amistades puedan compartir tiempo y actividades con las personas residentes, reforzando así el carácter comunitario y afectivo del modelo.

Las CAM representan un modelo de quinta generación, inspirado en las experiencias de los países nórdicos, que apuesta por residencias de pequeño tamaño y ámbito comarcal, en las que se garantizan planes de atención individualizados y espacios más amables y abiertos a la comunidad.