La Fundación Seoane tendrá que repetir el proceso de selección de su nuevo director

La Fundación Luis Seoane volverá a convocar el proceso de selección para la dirección de la entidad, apenas un mes después del nombramiento de Carmen Jiménez, que ya ocupaba el cargo de manera provisional desde el año pasado. Así lo anunció este lunes la alcaldesa de A Coruña y presidenta del patronato, Inés Rey, tras la reunión mantenida con los responsables del área cultural del Ayuntamiento.

«Se reunirá al patronato para aprobar unas nuevas bases y abrir un proceso con más tiempo para presentar candidaturas y con toda la transparencia del mundo», afirmó la regidora a preguntas de los periodistas. Rey insistió en que el objetivo es garantizar la máxima participación y rigor en la elección de la persona que dirija una institución «fundamental para la cultura contemporánea gallega».

La decisión llega tras la renuncia de Jiménez —cuyo nombramiento no había llegado a ser ratificado por el patronato— solo unos días después de que casi 150 personas vinculadas al mundo de la cultura en A Coruña y Galicia expresasen su malestar por el proceso y pidiesen una rectificación en un manifiesto difundido durante el fin de semana. Entre los firmantes figuran escritores, artistas, gestores culturales, periodistas, arquitectos, galeristas, críticos y profesores universitarios, que reclamaban «una revisión inmediata del concurso y un compromiso real con las buenas prácticas y la transparencia».

En el texto, los firmantes señalaban que el proceso de selección «ha evidenciado graves deficiencias, falta de información pública y prácticas ajenas a los principios de equidad y mérito que deben regir la gestión cultural».

El manifiesto subraya además la importancia de la Fundación Luis Seoane como «una de las instituciones más valiosas del patrimonio contemporáneo gallego», y denuncia que su situación actual, «marcada por la inestabilidad, la improvisación y el abandono», refleja «un modelo cultural municipal sin planificación ni diálogo con el tejido artístico de la ciudad». Las personas y entidades adheridas exigían al Ayuntamiento «una rectificación inmediata, la revisión del proceso de selección y la puesta en marcha de un modelo de gobernanza basado en la participación profesional y ciudadana». El texto concluye apelando a «una cultura con ética, planificación y derechos», y defiende que «la cultura no puede seguir tratándose como un instrumento propagandístico ni como un espacio de clientelismo, sino como un ámbito de identidad, pensamiento crítico y futuro».

El nombramiento de Carmen Jiménez había sido objeto de controversia desde el inicio. La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) denunció, pocos días después de conocerse la resolución del concurso, que el proceso había estado marcado por «plazos exiguos, escasa difusión, falta de información pública sobre las puntuaciones finales y un marco de valoración insuficientemente garantista», poniendo así en cuestión su «equidad». Jiménez llegó a acudir a algún acto como directora de la Fundación Luis Seoane, como ocurrió el pasado 29 de octubre en la presentación de la exposición sobre la editorial Galaxia, aunque el patronato no lo había refrendado.

También el BNG, a través de su concejala Mercedes Queixas, había registrado dos iniciativas en relación con el proceso, al considerar que la información publicada en la web de la fundación era «incompleta» y no permitía conocer con transparencia las puntuaciones en las fases de «plan de actuación, entrevista y prueba de conocimiento». En esa línea, Movemento Sumar señaló que esto «no es un episodio aislado», sino «la falta de rumbo y responsabilidad política» de Inés Rey y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. Tras conocerse este lunes la decisión de repetir la convocatoria, el grupo nacionalista celebró la rectificación y señaló «las responsabilidades de la alcaldesa en un proceso lleno de irregularidades».