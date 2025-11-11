Homenaje por cinco décadas de servicio en la Capitanía Marítima de A Coruña
Purificación Ramos López se jubila después de haber servido durante cincuenta años como funcionaria
Funcionarios de la Administración central en A Coruña participaron este martes en el homenaje efectuado a Purificación Ramos López, quien se jubila después de haber servido durante cincuenta años como funcionaria, en el que entró cuando tan solo contaba con dieciocho años. A lo largo de su dilatada carrera profesional sirvió en el entonces Gobierno Civil de A Coruña y en la Capitanía Marítima de esta ciudad, organismos en los que participó en la gestión de los naufragios de los buques Cason, Mar Egeo y Prestige.
