Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 11 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
La Mardi Gras celebra su semana grande
21.30 horas | ByWater Call se unen a la celebración del aniversario de la sala coruñesa con un concierto que ha generado gran expectación. Las entradas ya se han agotado.
Mardi Gras
Nueva charla sobre la figura de Castelao
18.30 horas | El ciclo Castelao e o seu tempo regresa con una nueva charla titulada Castelao:_Democracia e República. Un encuentro organizado por Fundación Castelao y el Instituto José Cornide.
Casa Museo Casares Quiroga
Conferencia sobre violencia de género
18.00 horas | Belén Sanjurjo Rodríguez, técnica de Igualdad del Concello, dará una conferencia llamada Los recursos municipales para la atención a mujeres víctimas de violencia de genero.
Sporting Club Casino
Encuentro con la escritora Érica Esmorís
18.00 horas | Con motivo de la Semana de las librerías, Galgo Azul organiza un encuentro con la autora Érica Esmorís, que presentará su nuevo libro infantil, O peculiar.
Galgo Azul
Concierto de música clásica
20.00 horas | La Sociedad Filarmónica organiza un concierto a cargo del pianista Emin Kiourktchian Tedtoev que interpretará piezas de Chopin, Brahms, Rachmaninov y Scriabin.
Teatro Rosalía
