¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 11 de noviembre

La Mardi Gras celebra su semana grande

21.30 horas | ByWater Call se unen a la celebración del aniversario de la sala coruñesa con un concierto que ha generado gran expectación. Las entradas ya se han agotado.

Mardi Gras

Nueva charla sobre la figura de Castelao

18.30 horas | El ciclo Castelao e o seu tempo regresa con una nueva charla titulada Castelao:_Democracia e República. Un encuentro organizado por Fundación Castelao y el Instituto José Cornide.

Casa Museo Casares Quiroga

Conferencia sobre violencia de género

18.00 horas | Belén Sanjurjo Rodríguez, técnica de Igualdad del Concello, dará una conferencia llamada Los recursos municipales para la atención a mujeres víctimas de violencia de genero.

Sporting Club Casino

Encuentro con la escritora Érica Esmorís

18.00 horas | Con motivo de la Semana de las librerías, Galgo Azul organiza un encuentro con la autora Érica Esmorís, que presentará su nuevo libro infantil, O peculiar.

Galgo Azul

Concierto de música clásica

20.00 horas | La Sociedad Filarmónica organiza un concierto a cargo del pianista Emin Kiourktchian Tedtoev que interpretará piezas de Chopin, Brahms, Rachmaninov y Scriabin.

Teatro Rosalía