El movimiento vecinal de A Coruña premia a Isabel Bravo y María Rivas
La confederación agasaja a la periodista y a la exsubdelegada
La periodista Isabel Bravo y la exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, serán galardonadas este año con los premios Cogave, que concede la Confederación Galega de Asociacións Veciñais de Galicia. La iniciativa corresponde a la Federación de Asociacións Veciñais de A Coruña y Área Metropolitana, que califica a las premiadas como «dos incansables mujeres referentes en sus respectivos ámbitos profesionales».
De Isabel Bravo, que desarrolló una carrera de casi 40 años en Radio Coruña, destaca que su figura «es fundamental para la historia reciente del periodismo local» y que es “una voz próxima a todos los coruñeses que en las últimas décadas escucharon la radio en la ciudad». También menciona que su etapa al frente del programa A Coruña Opina fue «fundamental para entender el debate político local de los últimos años» y que en el mismo se dio protagonismo al movimiento vecinal coruñés.
María Rivas desempeñó su cargo en la Subdelegación del Gobierno entre 2021 y 2025, donde afrontó la gestión de la situación posterior a la pandemia mediante la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño