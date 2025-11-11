Los plazos de la obra de A Sardiñeira: qué se ha completado y qué queda

La avenida de A Sardiñeira ya muestra su nueva imagen: aceras más accesibles, carril bici y una nueva rotonda. Todo preparado para absorber el tráfico de la intermodal, de la que ya casi está terminada la estación de bus, mientras que la de tren se espera que entre en funcionamiento en junio de 2026.

En un paseo por la zona, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó que se ha completado la reurbanización de A Sardiñeira con un presupuesto de 1,6 millones de euros, financiados con fondos Next Generation. "Ganamos en accesibilidad, nuevo tramo de carril bici y espacios próximos a las viviendas más oxigenados", apuntó la regidora, que recordó que se ha cambiado el sentido de circulación en las calles Mariana Pineda, Francisco Catoira y Borrallón.

Además, en la plaza San Cristóbal, a petición de los vecinos, "se ha habilitado el giro a la izquierda desde A Sardiñeira hacia la ronda de Outeiro".

Inés Rey y Noemí Díaz pasean con vecinos de la zona junto al carril bici / Casteleiro

Ya está abierta al tráfico la rotonda que se ha creado junto al edificio Aliko, aunque por ahora solo está abierto un carril.

Rey indicó que avanzan las obras del nuevo vial entre la avenida de A Sardiñeira y la de Arteixo, que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros. La previsión es que esté acabado "en el primer trimestre de 2026". Lo que en un principio iba a ser una rotonda, finalmente será un cruce en T con semáforos.

Todo ello permitirá que el tráfico en la zona, que aumentará con la apertura de la intermodal, sea más fluido.