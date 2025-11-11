La "reina del mar" vuelve a los mercados de A Coruña

La centolla ya ha regresado a los mostradores del mercado de la plaza de Lugo. Este martes comenzó oficialmente la temporada de uno de los mariscos más esperados del año en A Coruña, aunque el estreno ha llegado marcado por el temporal que azota la costa gallega y ha reducido las capturas. "Hoy hubo muy poquita, no hubo mucha y eso afecta a los precios”, resume Eugenia Ramos, una de las vendedoras, mientras acomoda las primeras piezas en el hielo que están a 35 euros el kilo las medianas. “La gente aún no está muy animada, empezará el fin de semana. Muchos esperan a jueves y viernes”, añade.

El ambiente en el mercado era de calma curiosa. Quienes sabían que este 11 de noviembre arrancaba la temporada se acercaron temprano para ver los primeros centollos del año, aunque las cantidades todavía eran escasas. "Por ahora, bueno… algo temprano, pero la gente que lleva meses esperando ya preguntó por ellas”, explica Mónica Mella, otra placera. "Hoy es el primer día que está, y es uno de los mariscos más esperados del año. Como yo digo, la reina del mar”, asegura entre risas.

La venta, sin embargo, fue “regularcilla”, como describe Diego Codecido, que apenas colocó una pieza durante la mañana. “Vendí una de kilo y medio de momento. Esperemos que el fin de semana sí haya más movimiento”, confía. Según cuenta, muchos clientes llevaban días preguntando cuándo regresaría el centollo. “Desde la semana pasada ya había gente pendiente. Se sabía que desde el día 10 se podía vender, pero ayer fue lunes y el mercado estaba cerrado”, explica.

El arranque de la campaña coincide con una de las fechas más esperadas por los amantes del marisco, que podrán disfrutar del centollo gallego hasta junio. “Hay mucha gente que espera su llegada cada año”, asegura Chus Garicoba, que ya tiene varios encargos hechos para los próximos días. Aun así, recuerda que el camarón sigue siendo el producto más vendido, “aunque la centolla es la estrella de la temporada”. Muchos de los clientes habituales de la plaza esperan al jueves para comprar, ya que "por la semana, dicen que no tienen tiempo para comerla".

Los placeros esperan que, con el paso de los días y "la mejora del tiempo", la abundancia de capturas permita llenar los mostradores y animar las ventas. “Cuando se vende mucha, da gusto”, asegura Diego, con una sonrisa. En el mercado, todos coinciden en que el fin de semana será la verdadera prueba del regreso de la "reina del mar".