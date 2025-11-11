Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sellier Film Fest aplaza su cita de este año a 2026

El encuentro, que se iba a celebrar del 5 al 8 de diciembre, será trasladado al próximo año, cuando la organización prevé realizar dos ediciones

Ignacio Benedeti, con rollos de película, uno de los organizadores del Sellier Film Fest

Ignacio Benedeti, con rollos de película, uno de los organizadores del Sellier Film Fest / Iago López

RAC

El Sellier Film Fest, el festival que solo programa cine en formato físico, que tenía previsto celebrarse del 5 al 8 de diciembre aplaza su edición de este año por motivos de salud que afectan a sus organizadores y sus familiares. La cita no se cancela, tal y como informan en redes sociales, sino que se aplaza a 2026 cuando se celebrarán dos ediciones de este festival.

"El festival no se anula, sino que se aplaza, con la intención de llevar a cabo dos ediciones en el año 2026, de forma excepcional: la correspondiente a 2025 (ya completamente programada) y la habitual de diciembre. Desde la dirección del festival, que llevamos meses trabajando en la IX edición, pedimos disculpas por esta situación imprevista y agradecemos de corazón el apoyo constante de amigos, colaboradores y público, que hacen posible mantener vivo este proyecto independiente, dedicado en cuerpo y alma al cine en película, sin concesiones", explican los organizadores en un comunicado.

