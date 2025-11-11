El Sellier Film Fest aplaza su cita de este año a 2026

El Sellier Film Fest, el festival que solo programa cine en formato físico, que tenía previsto celebrarse del 5 al 8 de diciembre aplaza su edición de este año por motivos de salud que afectan a sus organizadores y sus familiares. La cita no se cancela, tal y como informan en redes sociales, sino que se aplaza a 2026 cuando se celebrarán dos ediciones de este festival.

"El festival no se anula, sino que se aplaza, con la intención de llevar a cabo dos ediciones en el año 2026, de forma excepcional: la correspondiente a 2025 (ya completamente programada) y la habitual de diciembre. Desde la dirección del festival, que llevamos meses trabajando en la IX edición, pedimos disculpas por esta situación imprevista y agradecemos de corazón el apoyo constante de amigos, colaboradores y público, que hacen posible mantener vivo este proyecto independiente, dedicado en cuerpo y alma al cine en película, sin concesiones", explican los organizadores en un comunicado.