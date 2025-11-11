Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sés comezará a súa nova xira na Coruña

A cantante coruñesa Sés comezará 2026 cunha nova xira pola que pasará por diversos teatros e auditorios do país. Polo de agora xa confirmou a súa presenza en cinco cidades galegas, aínda que asegura que hai máis datas por confirmar. Nadando na incerteza será o nome deste novo tour que arrancará na súa cidade o sábado 10 de xaneiro, cunha actuación no Teatro Colón.

