«Se considera a un cantante profesión de riesgo y no a un policía nacional, cuando todos los narcotraficantes tienen armas»

El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite una demanda del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Galicia, promovida desde A Coruña, para que el Gobierno reconozca que los agentes de Policía Nacional realizan una profesión de riesgo y les dé el derecho a pedir la jubilación voluntaria a los 59 años.

Otros cuerpos, como las policías locales o la Ertzaina, sí son considerados profesión de riesgo.

Se pueden jubilar a los 59 años con su sueldo pleno, un policía nacional o un guardia civil no. La mayoría tiene que esperar hasta los 65 años y pierde unos 700 euros de la nómina mensual; un agente puede estar cobrando 2.300 o 2.400 euros. Es un agravio comparativo. Es un tema económico, político, pero que no tiene ninguna base jurídica de sustento. En nuestra demanda, el primer punto es el artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad entre todos los españoles. La mayoría del cuerpo, todos los que entramos antes del 2011, somos de clases pasivas [el Supremo obligó a reconocer profesión de riesgo a los que entraron después]. Pedimos una pasarela para ir a la Seguridad Social, poder jubilarnos antes y rejuvenecer plantillas.

¿Negociaron con el Gobierno antes de recurrir a los tribunales?

Siempre nos hemos encontrado las puertas cerradas. Hubo buenas palabras, se nos dijo que se estaban haciendo estudios... Solicitamos a la Justicia que pidiese al Gobierno que los entregase, y se hizo, pero no vemos el tema de las clases pasivas reflejado en ellos. Cuando más tiempo pase, el Estado va ganando a costa de esta discriminación tan grave. Esta demanda parte de un estudio del sindicato de aquí, en la provincia de A Coruña, con el asesoramiento del despacho de abogados Lex Aurea, de Ourense, y Pablo Franco, de A Coruña. Pusimos la demanda primero desde SUP Galicia.

En los últimos años hubo algún ataque con arma blanca a agentes de A Coruña, heridos... ¿Los policías se están viendo expuestos a peligro?

Cada día más . La gente se ha dado cuenta con el tema de Barbate de los compañeros de la Guardia Civil [que murieron embestidos por una narcolancha]. Pero hace unos días un policía nacional en la misma zona ha quedado herido grave de un disparo. En cualquier registro que hagan los compañeros de Udyco, el grupo de drogas, se van a encontrar armas, las tienen todos los grupos de narcotraficantes. Y la gente ha perdido muchísimo el respeto a los agentes de autoridad.

¿Y qué encuentran los agentes de las patrullas en la calle?

Cada vez más agresiones, cada vez más grupales. Hemos importado una delincuencia con mucho menos respeto hacia la autoridad.

¿Qué supone estar trabajando de policía con 60 o más años?

Es un peligro para su seguridad.

¿Ha presenciado situaciones peligrosas trabajando de policía?

Continuamente. Entre en la Policía hace treinta años, estuve en Seguridad Ciudadana y de escolta en Canarias, Barcelona, Madrid, A Coruña, en seguridad ciudadana de noches, ahora en judicial. Puedes entrar en una casa o ir a un robo en un establecimiento, ver a personas muy agresivas, y no sabes si tienen armas. Para entradas y registros tenemos un grupo especial que van a temas delicados, pero no siempre es así, puede ir el grupo de judicial y encontrarse sorpresas.

¿Los grupos especiales tampoco son profesión de riesgo?

En general, ningún policía nacional es profesión de riesgo. Un cantante, un actor, un piloto de avión de Iberia, todos esos son profesiones de riesgo, policías o guardias civiles no.

¿Cuál es la situación en A Coruña, en personal y en su edad?

El número de trabajadores es en base al catálogo, pero es muy antiguo y no refleja la realidad actual. Hay grupos como UFAM, de atención a la mujer y la familia, que está en una situación dramática, no dan abasto. Cada policía tiene 80 o 90 mujeres a proteger, y muchísimos casos abiertos todos los días, dos o tres detenidos por violencia de género. En Seguridad Ciudadana hemos recuperado un poquito con presión sindical, pero en ninguna otra comisaría se creen que A Coruña puedan salir solo tres o cuatro patrullas máximo por turno. Es impensable, inconcebible. Hay carencias en casi todos lados. Y la media de edad va aumentando: para venir a A Coruña ahora tienes que tirarte unos quince años de servicio antes, viene poca gente de 30.