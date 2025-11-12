Empresas y sector público defienden el carácter estratégico de Langosteira

El futuro de Punta Langosteira centró este martes el foro Punta Langosteira Green Port. Innovación y sostenibilidad para el puerto de futuro, celebrado en Arteixo y organizado por LA OPINIÓN A CORUÑA. El director de este periódico, Daniel Domínguez, moderó las dos mesas en las que participaron administraciones públicas y tejido industrial y logístico.

Daniel Domínguez, en compañía de la directora del complejo industrial de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro; el director ‘supply chain’ del Grupo Nogar, Roque González Nogueira; y la gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo, Marta Marzoa. | Casteleiro

En el primer debate, protagonizado por las instituciones públicas, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, insistió en que las grandes infraestructuras industriales deben generar beneficios directos a los vecinos y resaltó el crecimiento de Arteixo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, destacó el papel de Langosteira como enclave estratégico para el desarrollo de la eólica marina y su potencial como hub de combustibles renovables. Desde la Xunta de Galicia, el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, remarcó la capacidad del puerto exterior para atraer industria a la vanguardia en la transición energética, favoreciendo la competitividad del naval gallego en nuevos campos como la eólica marina.

La segunda mesa ofreció un debate empresarial. Natalia Barreiro, directora del complejo industrial de Repsol en A Coruña, repasó la historia y el peso de la refinería coruñesa en el tráfico portuario, reafirmando el compromiso de la compañía con la transición energética, pidiendo normas que dejen competir al mercado en el desarrollo de nuevos combustibles. El director de supply chain del Grupo Nogar, Roque González Nogueira, incidió en la necesidad de avanzar en la electrificación de los muelles y la automatización de la logística, reclamando más agilidad administrativa. Finalmente, Marta Marzoa, gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo, subrayó las ventajas logísticas que supone la proximidad del puerto para las empresas locales.