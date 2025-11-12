Felisa Segade presenta su nuevo proyecto musical

La música, vocalista y percusionista Felisa Segade, ex componente de Leilía, y el gaiteiro, saxofonista y compositor Pedro Lamas, se unen en un nuevo proyecto musical que tendrá su puesta de largo en A Coruña el próximo 20 de noviembre en el Teatro Colón. Felisa Segade estará acompañada de un cuarteto de saxofones liderazgos por Pedro Lamas, en una nueva y singular andadura que permitirá a los oyentes descubrir el nuevo sonido de una figura largamente vinculada a la música tradicional gallega.

En el recital sonarán cinco voces, las de Felisa y los cuatro saxofones, así como una percusión. Pablo Añón, Miguel Gónzalez y Toño Otero completan, junto a Segade y Lamas, este grupo de raíces gallegas, todos ellos con una larga trayectoria en el mundo de jazz, lo que singulariza un proyecto que bebe de las fuentes de la tradición oral, que combina con arreglos actuales y una interpretación llena de matices y emoción.

El repertorio elegido está fuertemente vinculado a la tradición de la música oral gallega: la música de las recollidas, la misma que protagonizaron la vida cotidiana de Galicia a lo largo de casi todo el siglo XX. Las entradas están a la venta en https://entradas.ataquilla.com/.