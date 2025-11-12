Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 12 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Julio Llamazares presenta su libro
18.30 horas | Nueva sesión del XXI Encontros con escritores. Llamazares presentará su nuevo libro El viaje de mi padre. Conversará con Xavier Seaone y Javier Pintor.
UNED
Presentación de la obra de Sabino Cuadra
19.30 horas | Presentación de de Sanfermines de 1978: Los victimarios, de Sabino Cuadra .
Asoc. Alexandre Bóveda
Charla sobre el universo de Maruja Mallo
19.00 horas | La comisaria de la exposición de Maruja Mallo en el Reina Sofía, Patricia Colins, ofrece una charla sobre la artista gallega.
Museo de Belas Artes
Proyección del recital de Dietrich Fischer-Dieskau
19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con el ciclo de proyecciones. Esta vez es el turno del de Dietrich Fischer-Dieskau.
Afundación
Un vistazo a la vida y obra de Castelao
18.30 horas | Ciclo de conferencias Castelao e o seu tempo, una reflexión alrededor de la figura del intelectual gallego.
Casa Museo Casares Quiroga
Conferencia ‘Viaje a través del órgano’
20.30 horas | Ciclo de música del instituto José Cornide. La charla la da Alejandra Escolante Mujico.
Jesuitas
