¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 12 de noviembre

Julio Llamazares presenta su libro

18.30 horas | Nueva sesión del XXI Encontros con escritores. Llamazares presentará su nuevo libro El viaje de mi padre. Conversará con Xavier Seaone y Javier Pintor.

UNED

Presentación de la obra de Sabino Cuadra

19.30 horas | Presentación de de Sanfermines de 1978: Los victimarios, de Sabino Cuadra .

Asoc. Alexandre Bóveda

Charla sobre el universo de Maruja Mallo

19.00 horas | La comisaria de la exposición de Maruja Mallo en el Reina Sofía, Patricia Colins, ofrece una charla sobre la artista gallega.

Museo de Belas Artes

Proyección del recital de Dietrich Fischer-Dieskau

19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con el ciclo de proyecciones. Esta vez es el turno del de Dietrich Fischer-Dieskau.

Afundación

Un vistazo a la vida y obra de Castelao

18.30 horas | Ciclo de conferencias Castelao e o seu tempo, una reflexión alrededor de la figura del intelectual gallego.

Casa Museo Casares Quiroga

Conferencia ‘Viaje a través del órgano’

20.30 horas | Ciclo de música del instituto José Cornide. La charla la da Alejandra Escolante Mujico.

Jesuitas