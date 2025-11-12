Una joven de 18 años, herida en A Coruña por un accidente entre dos turismos

Una mujer de 18 años ha resultado herida hoy en un accidente registrado a primera hora en A Coruña. Según informa la Policía Local, la joven resultó herida leve en un alcance entre dos turismos ocurrido alrededor de las 08.45 horas en la avenida de San Cristóbal, en sentido entrada --dirección Agrela-- a la altura de la pasarela peatonal antes del cruce con la avenida de Glasgow. La chica fue atendida por sanitarios del 061 en el lugar del accidente pero no tuvo que ser trasladada en ambulancia, según indica la misma fuente.