Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña

Uno de los planes más icónicos del invierno regresa al muelle de la Batería. La pista de hielo vuelve a abrir sus puertas el próximo 21 de noviembre para ofrecer una de las principales tradiciones de la Navidad. Hasta el 1 de febrero, estará instalada en una carpa transparente frente al mar, en el entorno portuario que servirá como punto de encuentro para familias, escolares y visitantes.

Los visitantes podrán acceder desde la entrada situada en la plaza de Ourense y, durante el periodo vacacional, estará abierta al uso general por las tardes, de 16.00 a 21.30h. Por las mañanas se reservará a los centros escolares que reserven previamente. Los viernes el horario de cierre se extenderá hasta las 23.00h; el sábado abrirá de 10.45h a 23.00; mientras que el domingo y el lunes 9, que será festivo, el horario de apertura será de 10.45 a 22.00 horas.

En periodo vacacional, del 20 de diciembre al 11 de enero, abrirá de lunes a domingo en horario de 11.00 a 23.00 horas. Los días especiales, 24 y 31 de diciembre, estará operativa entre las 11.00 y las 18.00 horas. El 25, el 1 y 6 de enero, el horario de apertura será de 18.00 a 23.00 horas.

La organización destaca que la pista de hielo “acerca la ciudad al mar” y consolida el muelle de la Batería como espacio del ocio urbano. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de A Coruña y el patrocinio de Gadis.