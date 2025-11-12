El PP convoca a dos ediles a la comisión de Transparencia por los «contratos ilegales»

El PP convocará la próxima semana una comisión de Transparencia para la que pedirá la concurrencia del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y al de Deportes, Manuel Vázquez, para que den cuenta de los «contratos ilegales» que hubo que pagar a través de indemnización, por un valor total de unos 338.500 euros. Se trata de contrataciones que se hicieron de manera irregular, de manera oral.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló este martes que según el Consello Consultivo, no está aclarado «quiénes dieron la orden verbal para estas contrataciones ilegales» por lo que vio necesario determinar «quiénes fueron los responsables políticos» de la situación. Estos deben asumir responsabilidades, insistió.

Los populares llevaron una moción al pleno pidiendo una comisión especial, pero PSOE y BNG aprobaron una enmienda para que el asunto se viese en la de Transparencia, que preside el PP. Este grupo afirma que la alcaldesa vetó otra convocatoria de Transparencia sobre obras en pisos que pertenecen al edil de Hacienda. Lorenzo recordó que, según adelantó LA OPINIÓN, el Supremo falló que el Concello tendrá que indemnizar a una empresa por alargar su contrato sin límite fijo, una reclamación que podría darse en otros contratos como «bibliotecas, bus, instalaciones deportivas o tratamiento de la basura».