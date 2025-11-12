Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta por un blindaje de las pensiones

La Mesa Estatal pola Blindaxe das Pensións reclamó este martes ante la Delegación del Gobierno de A Coruña, dentro de una jornada de movilizaciones en 100 localidades, que se blinden las pensiones «prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo en la Constitución».

