Ruego e invitación a la autoescuela

A veces, ni siquiera las redes sociales son tan ingeniosas como los mensajes que guardan paredes y portales. Los segundos suelen ser lugar de intercambio de quejas y reclamaciones entre vecinos, en la mayor parte de los casos, desde el confortable anonimato, pero algunos tienen su gracia. El enésimo ejemplo es el cartel que ha aparecido en un portal de Monte Alto, con el texto «SE RUEGA sean capaces de entender que la línea blanca es para aparcar fuera de la misma DEJANDO ESPACIO entre la pared y la línea para el paso de personas. En caso contrario, pasen por la autoescuela». Pese a lo pasivo-agresivo del tono, qué duda cabe de que el mensaje ha calado en el receptor.