San Antón celebra el día del Patrimonio con actividades

El Concello celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra este sábado, con una amplia programación de actividades para todos los públicos en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, con recorridos guiados y talleres para niños y adultos. El sábado habrá dos visitas guiadas, a las 12.00 y 17.30 horas, para conocer su contenido y historia, con 25 plazas por turno. En paralelo, se celebrarán talleres para niños, como Fiando o fío, a las 11.45 horas. Se ofertan 20 plazas para edades entre 6 y 12 años. También habrá un taller para adultos, Aluz da lucerna, que tendrá lugar a las 18.00 horas, con 15 plazas.