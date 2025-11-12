Los taxistas colapsarán este jueves a las diez de la mañana los accesos de A Coruña
La caravana partirá del aparcamiento de Alcampo, en Palavea, para llegar hasta O Parrote
Una caravana de taxis partirá a las diez de la mañana del aparcamiento de Alcampo, en Palavea, para colapsar los accesos a A Coruña. El sector denuncia el intrusismo de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Bolt, y pide al Gobierno local que imponga sanciones a aquellos que no cumplan y que conceda más licencias de taxi.
En un principio, la marcha estaba programada para las ocho de la mañana, pero finalmente será a las 10.00 horas, ya que si coincidía con la hora punta podía provocar caos en el tráfico.
Los taxis que apoyan esta protesta, convocada al margen de las asociaciones, saldrán del aparcamiento de Alcampo para continuar por A Pasaxe, avenida del Ejército, Primo de Rivera, Linares Rivas, Juana de Vega y O Parrote.
En A Coruña funcionan estas plataformas de VTC, pero solo pueden hacer trayectos interurbanos, es decir, entre diferentes concellos.
