Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

The Homens vuelve a los escenarios en la Mardi Gras

RAC

A Coruña

La banda compostelana de power pop The Homens regresa a los escenarios con una actuación, el próximo viernes 21 de noviembre, en la Sala Mardi Gras. El conjunto regresa al directo 16 años después de su último disco y manteniendo su formación original.

Las entradas para la cita están a la venta en Ataquilla. Después de la publicación de su último trabajo discográfico hace dieciséis años, LeRoi, Martin Wu y Xocas protagonizan, en la Mardi Gras, la primera cita en salas de conciertos de esta segunda etapa de The Homens, uno de los grupos con más kilómetros del panorama gallego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents