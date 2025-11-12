The Homens vuelve a los escenarios en la Mardi Gras

La banda compostelana de power pop The Homens regresa a los escenarios con una actuación, el próximo viernes 21 de noviembre, en la Sala Mardi Gras. El conjunto regresa al directo 16 años después de su último disco y manteniendo su formación original.

Las entradas para la cita están a la venta en Ataquilla. Después de la publicación de su último trabajo discográfico hace dieciséis años, LeRoi, Martin Wu y Xocas protagonizan, en la Mardi Gras, la primera cita en salas de conciertos de esta segunda etapa de The Homens, uno de los grupos con más kilómetros del panorama gallego.