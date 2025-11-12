Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña continuará este jueves en la influencia de las bajas presiones centradas en el Atlántico, de forma que el cielo estará parcialmente cubierto con lluvias localmente fuertes. Las temperaturas no tendrán cambios significativos: los termómetros oscilarán entre los 14 y los 19 grados.El viento soplará fuerte del sur-sueste en el litoral, virando a suroeste al final del día.

Viernes 14

Los cielos estarán cubiertos y se esperan precipitaciones abundantes. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.

Sábado 15

Las nubes de la mañana darán paso a intervalos de nubes y claros, todavía con chubascos. Las temperaturas irán de los 14 a los 17 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 16

Las nubes alternarán con los claros y se esperan lluvias abundantes. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 19 grados.

Lunes 17

Se esperan lluvias débiles y cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 18 grados.

Martes 18

Cesarán las lluvias y se mantendrán los intervalos de nubes y claros. Los termómetros irán de los 11 a los 16 grados.

Miércoles 19

Los cielos estarán parcialmente nubosos, con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

Jueves 20

Se esperan intervalos de nubes y claros, ya sin chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 8 y máximas de 15 grados.

Viernes 21

Habrá alternancia de nubes y claros, con temperaturas de entre 9 y 15 grados.

Sábado 22

Los cielos estarán parcialmente nubosos y los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximas de 16 grados.

Domingo 23

Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Lunes 24

Las nubes de la mañana darán paso a la alternancia de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados.

Martes 25

Se esperan cielos soleados y temperaturas de entre 5 y 14 grados.