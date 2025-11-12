Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
A Coruña continuará este jueves en la influencia de las bajas presiones centradas en el Atlántico, de forma que el cielo estará parcialmente cubierto con lluvias localmente fuertes. Las temperaturas no tendrán cambios significativos: los termómetros oscilarán entre los 14 y los 19 grados.El viento soplará fuerte del sur-sueste en el litoral, virando a suroeste al final del día.
Viernes 14
Los cielos estarán cubiertos y se esperan precipitaciones abundantes. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.
Sábado 15
Las nubes de la mañana darán paso a intervalos de nubes y claros, todavía con chubascos. Las temperaturas irán de los 14 a los 17 grados.
Domingo 16
Las nubes alternarán con los claros y se esperan lluvias abundantes. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 19 grados.
Lunes 17
Se esperan lluvias débiles y cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 18 grados.
Martes 18
Cesarán las lluvias y se mantendrán los intervalos de nubes y claros. Los termómetros irán de los 11 a los 16 grados.
Miércoles 19
Los cielos estarán parcialmente nubosos, con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 13 grados.
Jueves 20
Se esperan intervalos de nubes y claros, ya sin chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 8 y máximas de 15 grados.
Viernes 21
Habrá alternancia de nubes y claros, con temperaturas de entre 9 y 15 grados.
Sábado 22
Los cielos estarán parcialmente nubosos y los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximas de 16 grados.
Domingo 23
Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 10 y 16 grados.
Lunes 24
Las nubes de la mañana darán paso a la alternancia de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados.
Martes 25
Se esperan cielos soleados y temperaturas de entre 5 y 14 grados.
