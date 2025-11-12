El tiempo en A Coruña: la Aemet prevé más días de paraguas

El otoño en A Coruña atraviesa estos días su ecuador con días marcados por la lluvia y las alertas meteorológicas, y por ahora no hay cambios a la vista. La predicción del tiempo para esta semana en A Coruña no deja lugar a dudas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo tiene claro: toda Galicia continúa por ahora con alta probabilidad de precipitaciones así que no solo a los coruñeses sino al conjunto de los gallegos todavía les quedan por delante varios días más de paraguas y chubasquero.

Tras un lunes con lluvias solo durante la madrugada y un martes con alerta naranja por temporal costero debido al paso de la borrasca Claudia, hoy A Coruña inicia el miércoles 12 de noviembre con aviso naranja por rachas de viento que en las primeras horas del día pueden superar los 80 km/h.

Esta alerta se desactivará en la ciudad a partir de las 09.00 horas. Persiste, eso sí, una alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada y las temperaturas siguen en valores suaves para estar ya casi a mediados de noviembre: 15 grados de mínima y 19 de máxima.

El jueves día 13 A Coruña volverá a registrar una elevada concurrencia de lluvias, y lo mismo ocurrirá el viernes 14 y también durante el fin de semana; tanto el sábado día 15 como el domingo 16 serán días lluviosos, así que por ahora los coruñeses seguirán con paraguas y capucha. Las temperaturas se mantendrán en valores parecidos, con mínimas que rondarán los 14 grados y máximas que se moverán entre los 18 y los 17 grados a lo largo de lo que queda de semana.

También Meteogalicia prevé días lluviosos en A Coruña y va aún más allá puesto que en su avance para la próxima semana alarga el período de chubascos como mínimo hasta el próximo miércoles día 19, así que --si se cumplen los pronósticos-- la ciudad y su área tiene por delante al menos otra semana más con precipitaciones. Más información.