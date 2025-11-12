La venta de pisos a extranjeros en A Coruña, muy inferior a la media estatal y más habitual en el área

De acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado, las compraventas de inmuebles a extranjeros son testimoniales en A Coruña. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 apenas supusieron el 4,21% de las transacciones, muy lejos de la media nacional, del 20,3%. Y el dato de la ciudad está tanto por debajo de la media gallega, del 7,5%, como del promedio de la provincia, que alcanza el 6,4%: las estadísticas muestran que hay más porcentaje de compradores extranjeros en los municipios que conforman el perímetro de A Coruña que en la propia ciudad. Desde el Colexio de Arquitectura de Galicia (COAG) consideran que las estadísticas pueden estar ocultando la presencia de fondos de inversión, pero tres inmobiliarias consultadas por este diario coinciden en que los compradores no nacionales son minoritarios.

La presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, explica que «los fondos crean vehículos de inversión aquí», con lo que el capital extranjero puede estar adquiriendo pisos aunque figure como una empresa nacional. Pone como ejemplo Castro de Oza, la sociedad por la que el fondo suizo Gingko ha adquirido propiedades inmobiliarias en As Xubias.

Y también, indica, habría que tener en cuenta el volumen de negocio y la tendencia, parámetros que no se encuentran en las estadísticas hechas públicas por los notarios. De acuerdo con esta misma fuente, cerca del 90% de las compraventas se hacen por parte de particulares, y las personas jurídicas solo suman el 10,3%, si bien Varela puntualiza que «las comunidades de bienes no tienen personalidad jurídica y tienen miles de pisos en A Coruña».

El porcentaje de transacciones de foráneos queda por debajo de lo que correspondería a su presencia en A Coruña, pues, según el Instituto Galego de Estatística, los extranjeros se acercaron al 8,5% de la población de la ciudad en 2024, mientras que las compraventas a este grupo de población apenas superan en el 4,2%. Pero los datos coinciden con las cuentas de la coruñesa Ático Inmobiliaria, que estima «un 4 o 5%» de mercado extranjero. En esta empresa «no vemos inversores extranjeros», sino «operaciones de particulares».

Ático Inmobiliaria indica que hay un cierto porcentaje de compradores «de alto poder adquisitivo», sin que predomine ninguna nacionalidad, con «algún ruso, un inglés, gente de Holanda, sobre todo comunitarios». También hay inmigrantes, muchos de ellos sudamericanos, que van a barrios relativamente económicos. «La zona de la calle Barcelona y Agra do Orzán está bastante copada, tanto en alquiler como compra, por gente de Sudamérica, y también se está yendo a Novo Mesoiro, Barrio de las Flores u O Birloque, con pisos más económicos», explica.

Los datos de los notarios indican que el barrio con más porcentaje de ventas de extranjeros es el Orzán con un 6,6%, y la Ciudad Vieja, con un 6,42%, dos de las zonas más caras. Pero el código postal 150190, en el que se encuentra Novo Mesoiro y con precios más reducidos, queda en el 6,41%, y el 15010, que incluye el Agra do Orzán y O Ventorrillo, queda en cuarto lugar, con un 5,07% .

Para Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, aunque sí hay gente que compra para luego alquilar, la cantidad de extranjeros que invierten en A Coruña es «un porcentaje mínimo». El que quiere hacerlo, afirma, «se va al Sur, a las Canarias», o, si quiere entrar en Galicia, a las Rías Baixas. Sí que ve en A Coruña es una cantidad importante de personas sin la nacionalidad pero que están en A Coruña con permiso de residencia que están comprando, pero se trata, indica, de familias trabajadoras.

De acuerdo con Sanhueza, este cliente es «gente asentada aquí», que trae a su familia. Este perfil, si lleva tres o cuatro años de estabilidad con un trabajo o negocio, «al quinto compra», pues apuesta por un proyecto de vida en la ciudad a medio o largo plazo. «En la zona del Agra do Orzán y O Ventorrillo hemos vendido en los últimos seis meses pisos a cinco o seis familias peruanas», pone como ejemplo.

Y los datos de los notarios también apuntan a que parte de la población extranjera que compra piso elige las afueras. En Arteixo, los compradores extranjeros suman el 6,1% del total, mientras que en Oleiros son el 8,05% y en Culleredo el 4,87%. En Cambre el porcentaje es menor que en A Coruña, con un 1,7%, pero no es lo habitual entre los principales municipios coruñeses: en Betanzos, la cifra llega al 4,58%, algo por encima de A Coruña, y en Sada es del 7,32%.

La explicación, para Rua Inmobiliaria, es económica. «El cliente extranjero que tenemos es gente que trabaja aquí, el típico alemán que viene aquí a jubilarse hay algún caso, pero son habas contadas», señalan desde la inmobiliaria coruñesa, que explica que muchos tienen antepasados españoles. De ellos, «muchos van hacia la zona de A Pastoriza», en Arteixo, y otros a barrios de la ciudad con precios relativamente económicos, como Agra do Orzán u Os Mallos.

Residentes e italianos

Siempre de acuerdo con las estadísticas del notariado, la mayoría de los extranjeros que compran inmuebles en A Coruña son residentes, con apenas un 4,8% de personas que viven fuera. Dentro de las principales nacionalidades que compran piso se encuentran los italianos, con un 17,31%. Según explica Sanhueza, de Rua Inmobiliaria, en su negocio «tenemos a un montón de italianos», si bien alquilados, pues hay muchas personas de esta nacionalidad que han llegado a la ciudad, en su mayoría procedentes del sur del país. Alguno es empleado de Inditex pero, más frecuentemente, llegan para trabajar en negocios de hostelería, y «también hay mucho intercambio estudiantil».

Las siguientes nacionalidades que más compraron entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 fueron , con un 6,73% del total de ventas a extranjeros en cada caso, fueron franceses, chinos y venezolanos. El porcentaje relativamente bajo de ciudadanos de Venezuela, que han inmigrado de manera importante a la ciudad en los últimos años, puede deberse a que tienen menor nivel adquisitivo por término medio, o a que muchos, cuando adquieren un piso, ya tienen la nacionalidad, pues frecuenemente pueden conseguirla con relativa facilitad por tener antepasados españoles.

La estadística de los notarios se cierra con las compras de ciudadanos de los Estados Unidos, que sumaron el 5,77% de las compras realizadas por foráneos en los doce meses estudiados. La mitad de ellas las realizaron personas que no son residentes, rompiendo la norma general. El Consejo General del Notariado agrupa al resto de países en la categoría de «otros», que suma casi el 57% de las compraventas de inmuebles en la ciudad que han sido suscritas por foráneos.