«Lo que estoy viviendo con la Sinfónica es un sueño»

Olatz Ruiz de Gordejuela es concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde el mes de marzo y asumirá también la dirección de la formación en los conciertos de abono de este viernes y sábado, en el Palacio de la Ópera, a partir de las 20.00 horas.

¿Cómo afronta estos conciertos en los que adquiere un doble protagonismo, como concertino y como directora de sus propios compañeros?

Lo estoy pensando más como un proyecto grande de música de cámara. yo hago mi papel de concertino y llevo los ensayos pero el resto de los músicos también dicen sus opiniones. Es como un ensayo de música de cámara, pero grande. Simplemente alguien se tiene que llamar el director y, por si pasa algo, ahí estoy yo.

¿Va a estar sentada en su sitio o en el atril con la batuta?

Vamos a estar todos de pie, pero yo no me atrevería a coger una batuta, lo que haré será marcar alguna entrada, pero desde el violín.

¿Es común que se hagan conciertos de este tipo de pie?

Cuando es un programa de cuerdas es relativamente normal. En este caso, es una formación bastante reducida y creo que nos podemos beneficiar mucho de estar de pie porque nos podemos implicar incluso físicamente. Si estamos todos de pie, es mucho más fácil dirigirlo porque me puedo girar.

¿Cómo van los ensayos?

Yo estoy muy emocionada porque está siendo muy bonito y mis compañeros son increíbles. Está siendo como me esperaba pero en el mejor sentido, porque hay mucho respeto, están muy implicados y estamos teniendo unos ensayos de mucha calidad, así que, estoy muy agradecida. Parece que hay ganas porque tampoco es tan común hacer conciertos solo de música de cuerda. Aunque quizá esté mal que yo lo diga, el programa es muy bonito e interesante.

Se habla mucho de las ganas y del buen hacer de los músicos de la Sinfónica, lo destacan siempre los directores que vienen.

Yo había escuchado hablar del buen ambiente de la orquesta, de su calidad y su implicación, pero hasta que no lo viví no sabía si sería real y lo que estoy viviendo es un sueño.

Son piezas, sobre todo, del siglo XX, ¿las eligió usted?

A mí me propusieron un concierto para música de cuerdas, así que, el repertorio es relativamente limitado. Hay muchas serenatas de Mozart que todos hemos escuchado y sin las que no habría otras serenatas, pero creía que este programa funcionaba muy bien sin Mozart, y Tchaikovsky tenía que estar

Eligió también a Andrés Gaos, que nos suena más que los otros dos, Holst y Elgar.

En Inglaterra siempre ha habido una tradición de música orquestal de cuerda enorme. Hay muchos compositores y obras preciosas de cuerda hechas por compositores ingleses, que igual en España son más desconocidas. Tanto Holst como Elgar son ingleses y estas son como sus grandes obras, pero hay muchísima música inglesa para descubrir todavía. Aunque le di muchísimas vueltas, no fue una decisión tan complicada porque casan muy bien las cuatro obras. En las orquestas tocamos mucho repertorio alemán, que está genial, pero quería hacer otra propuesta.

Creo que es la primera vez que a la Sinfónica la dirigen mujeres dos semanas seguidas y otra más en diciembre. ¿Notan que ahora las llaman más para dirigir o es cosa de esta orquesta?

Quiero pensar que si me llaman es porque valoran mi trabajo, no por ser mujer. En este caso, creo que ha coincidido así, la directora de la semana pasada, Ana María Patiño-Osorio, tiene un currículum envidiable. No creo que la hayan llamado por ser mujer sino por el trabajazo que hizo y hace. Supongo y espero que a mí me hayan llamado por lo mismo. No le doy tanta importancia, pero en realidad me alegro mucho. Es el progreso.

¿Tendrá a lo largo de la temporada otro papel destacado?

No, me encanta hacer esto porque es precioso y no tengo tanta responsabilidad como un director pero es un trabajo enorme. Me encantará hacerlo en el futuro pero esta temporada estoy tranquila con lo que estoy haciendo.

¿Son piezas que ya le gustaba tocar o las ha empezado a ensayar para este concierto?.

Las he tocado todas porque cuando eres estudiante y en el conservatorio no hay gente suficiente para una orquesta, se hacen grupos de cámara grandes o mini orquestas y se tocan estas cosas. A mí me encanta tocar esto porque cuando estás en una orquesta grande delegas mucho más. En una orquesta pequeña tienes que estar implicado todo el rato.