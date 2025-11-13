Adiós a los tanques de San Diego

Al cabo de sesenta años de permanencia en el puerto de A Coruña, los tanques de petróleo crudo situados en el muelle petrolero de San Diego dicen adiós. Los trabajos de desmontaje de los tres depósitos, que habían comenzado a mediados de octubre, experimentaron este miércoles un significativo avance con la retirada de la mayor parte de la estructura de dos de ellos, los más cercanos a la dársena pesquera de Oza.

Tras dar comienzo a las obras, los operarios que las llevan a cabo habían derribado parte de los cierres de hormigón que rodean a cada uno de los tanques, así como al desmontaje de parte del entramado de conducciones por las que discurren los productos petrolíferos desde los pantalanes donde atracan los barcos hacia los depósitos y el oleoducto que llega hasta la refinería.

En los días pasados también se habían abierto huecos en los tanques, uno de ellos de gran tamaño, pero la intervención de una máquina de gran tamaño dotada de una tenaza ha permitido cortar la chapa a gran velocidad y que la mayor parte de estas estructuras haya sido ya desmontada. Sin embargo, también será necesario demoler la base de hormigón sobre la que se asientan los depósitos, además de extraer las tuberías situadas bajo tierra.

Fuentes de Repsol indicaron a este periódico que los trabajos se desarrollan de acuerdo con el plan previsto sin que se haya producido ninguna incidencia, por lo que se espera que concluyan en el plazo de cinco meses.

Los tanques tienen una altura de quince metros y un diámetro de 48,8, así como una capacidad de 31.000 metros cúbicos. La zona en la que se desarrollan estas labores de desmontaje tiene una superficie de 28.200 metros cuadrados y el coste del desmontaje se calcula en 643.000 euros.

Repsol prevé acumular 90.000 metros cúbicos de materiales procedentes del desmontaje entre los depósitos, las tuberías, las conducciones para vaciar el agua que usaban los buques petroleros como lastre, escaleras para el personal, los sistemas contraincendios y los muros que separan los tanques.

Todos los residuos serán separados de acuerdo con su tipo por una empresa especializada y homologada por la Consellería de Medio Ambiente, a lo que se sumará el empleo del árido procedente de los escombros pétreos en el relleno de huecos y fosos.