Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agrela y avenida de Oza estrenan bases de BiciCoruña

El Concello pretende facilitar la movilidad alternativa al personal laboral que se desplaza a diario al polígono industrial

Estación de BiciCoruña.

Estación de BiciCoruña. / Iago López

RAC

El polígono de Agrela y avenida de Oza cuentan desde este jueves con nuevas estaciones de BiciCoruña. El Concello ha puesto en servicio una nueva base junto al parque de bomberos en la carretera Baños de Arteixo, la tercera en Agrela con las ubicadas en las calles Gutemberg y Severo Ochoa que dan servicio a la zona junto a una base complementaria en Vioño, en la calle José María Rivera Corral.

“Si queremos reforzar la apuesta por la movilidad alternativa para desplazarse al polígono es vital contar con recorridos ciclables como el de Severo Ochoa y con equipamientos como estas nuevas bases de BiciCoruña que pueden ser muy útiles para el personal laboral que se desplaza a diario a Agrela”, apuntó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, sobre las nuevas incorporaciones.

También se ha inaugurado una nueva base en avenida de Oza, frente a la plaza de A Gaiteira, que se suma a la inaugurada en las últimas semanas frente al Fórum Metropolitano, en el cruce entre las calles río Monelos y Nicomedes Pastor Díaz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
  2. El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
  3. Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
  4. Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
  5. Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
  6. La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
  7. A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
  8. La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística

Una guía para saber qué árboles plantar y hoteles de insectos o tocones para crear ecosistemas en A Coruña

Una guía para saber qué árboles plantar y hoteles de insectos o tocones para crear ecosistemas en A Coruña

Agrela y avenida de Oza estrenan bases de BiciCoruña

Agrela y avenida de Oza estrenan bases de BiciCoruña

Protesta de taxistas en A Coruña contra los VTC: "Operan con total impunidad"

Protesta de taxistas en A Coruña contra los VTC: "Operan con total impunidad"

Los coruñeses Carlos Ares y Gandy, reconocidos en los I Premios de la Industria Musical de Galicia

Los coruñeses Carlos Ares y Gandy, reconocidos en los I Premios de la Industria Musical de Galicia

Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»

Cuatro detenidos en A Coruña por hostigar a otro grupo de jóvenes con amenazas y coacciones

Cuatro detenidos en A Coruña por hostigar a otro grupo de jóvenes con amenazas y coacciones

Dos heridos en dos atropellos esta mañana en A Coruña

Dos heridos en dos atropellos esta mañana en A Coruña

El Concello de A Coruña licitará un plan director de arbolado para plantar y proteger especies

El Concello de A Coruña licitará un plan director de arbolado para plantar y proteger especies
Tracking Pixel Contents