Agrela y avenida de Oza estrenan bases de BiciCoruña

El polígono de Agrela y avenida de Oza cuentan desde este jueves con nuevas estaciones de BiciCoruña. El Concello ha puesto en servicio una nueva base junto al parque de bomberos en la carretera Baños de Arteixo, la tercera en Agrela con las ubicadas en las calles Gutemberg y Severo Ochoa que dan servicio a la zona junto a una base complementaria en Vioño, en la calle José María Rivera Corral.

“Si queremos reforzar la apuesta por la movilidad alternativa para desplazarse al polígono es vital contar con recorridos ciclables como el de Severo Ochoa y con equipamientos como estas nuevas bases de BiciCoruña que pueden ser muy útiles para el personal laboral que se desplaza a diario a Agrela”, apuntó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, sobre las nuevas incorporaciones.

También se ha inaugurado una nueva base en avenida de Oza, frente a la plaza de A Gaiteira, que se suma a la inaugurada en las últimas semanas frente al Fórum Metropolitano, en el cruce entre las calles río Monelos y Nicomedes Pastor Díaz.