Amalia Descalzo, profesora de moda: «No hay nada más barroco en moda que las Meninas»

¿Todas las etapas artísticas se han plasmado en la moda?

Etapas como el Renacimiento, el Barroco o el Rococó siempre se han traducido en el vestido. Si hablo de Grecia, igual que hablo del Partenón, puedo aplicar sus mismas características a los vestidos griegos. Pero esto pasa en el mundo medieval con el Gótico, porque son ideales estéticos y al mismo tiempo es el sentir de la sociedad, a la que le gusta lo vertical y la esbeltez.

¿Podemos decir que esa moda también transmite un mensaje?

Claro, transmite completamente el gusto de la sociedad, sus inclinaciones, sus posturas políticas, su ideología… El vestido parece que solo es un trocito de tela, pero es algo comprometido con su momento, que siente igual que el resto de las manifestaciones artísticas.

El arte barroco destaca por su exuberancia. ¿También la moda de este periodo?

En el Barroco la moda es lo ostentoso, la teatralidad y la alteración de las proporciones. Encuentro mucha similitud en cómo se manifiesta en la arquitectura, en la que se rompen las fachadas, con como lo hace en el vestir. Le encantan todas las invenciones mecánicas, porque no puede haber nada más artificioso que el guardainfante que llevan las Meninas.

¿Qué se pretendía con este vestuario tan poco práctico?

Si tuviera que definir el siglo XVII sería con la incomodidad, es el siglo incómodo, pero el XVIII es el del confort. Es así porque es lo que le gusta a la sociedad. Los zapatos con tacones de aguja eran para llevar en las ceremonias y ahora vemos a señoras ir a trabajar con taconazos porque es lo que les gusta. La primera vez que vi a una señora con unas deportivas rojas y un vestido de cóctel me llamó la atención muchísimo, pero ahora mismo no me llama nada la atención ver con ellas al presentador de televisión más serio. El guardainfante además es de las pocas prendas que salen del pueblo y llegan a la corte.

Estos vestidos tenían que ser un reto para los creadores de moda.

Para el sastre, porque son sastres los que se dedican a vestir a la población, la mujer en el ámbito de la moda en el siglo XVII en España todavía no tiene ningún papel. Y saben adaptar ese trozo de tela a las formas que tiene el guardainfante y a esos cuerpos que llevan un corsé.

Pero que el pueblo llano vestiría de manera simple.

En el Barroco hay una sociedad estamental con una gran desigualdad. Gracias a los libros de sastrería vemos que todos los estamentos sociales llevaban la misma prenda. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia social y el poder económico? Pues la calidad del tejido, el tinte para el color del vestido y su decoración, que han sido elementos diferenciadores de clase en el Antiguo Régimen, ya que el color púrpura era privativo de la clase más privilegiada. Esto es lo que va a marcar realmente la diferencia.

La forma habitual de conocer el vestuario de otras épocas es el arte, pero habla de libros de sastrería.

La documentación es muy extensa. Están las cuentas de los sastres, las del archivo de Palacio, las de los proveedores... Mi maestra Carmen Bernis escribió El traje y los tipos sociales en El Quijote y viste a toda la sociedad a través del libro. Pero la imagen que queda es la de los más adinerados, porque en España tenemos muy poca imagen costumbrista, aunque Velázquez retrata a la señora friendo huevos, al aguador… que es gente del pueblo con los colores de la ropa que podían pagar.

España era la primera potencia mundial. ¿Se tradujo esto en el vestuario?

Se traduce en que va a vestir a toda Europa. La corte es el centro creador de moda en el Antiguo Régimen y España es un imperio en todos los niveles, por lo que se pone de moda la etiqueta española, hablar español y su moda. La corte española marcó la moda en el Barroco durante todo el siglo XVI y los 30 primeros años del XVII.

¿Comparte que los retratos de los Reyes de Annie Leibovitz están inspirados en el Barroco?

A lo mejor desde el punto de vista compositivo porque puede hacer una evocación al retrato cortesano, pero no en cuanto a las prendas. El Rey aparece con su uniforme y la reina lleva un vestido de noche espectacular negro. A lo mejor ha hecho un guiño la fotógrafa al poner esa especie de chal rojo, porque hay dos colores representativos de España en la moda: el negro y el rojo españoles que Felipe II trae de América con la cochinilla y el palo de Campeche y que han quedado asociados con España.

¿Qué obra de arte puede resumir el vestuario barroco?

No hay nada más barroco para mí que las Meninas. Y para el vestuario masculino un retrato, del rey francés Luis XIV vistiendo esa falda pantalón que se llamaba rhingrave en la entrega de María Teresa, que lleva un guardainfante, en la isla de los Faisanes. Hay un contraste entre las dos cortes, porque unos aparecen a la moda de España y los otros aparecen a la moda de Francia.