Arte para mejorar la empatía con los pacientes en A Coruña: «La medicina nunca puede dejar de cuidar»
Un centenar de alumnos de 6º de Medicina se sirven del arte como «herramienta de ayuda» para promover «la empatía médico-paciente» y «el trabajo en equipo» en una jornada organizada por la Fundación María José Jove en colaboración con la Comisión de Docencia del área sanitaria
«La medicina es la más humana de las ciencias, y la más científica de las humanidades», promulgaba el médico estadounidense Edmund Pellegrino, especialista en bioética, y a esta cita recurre la doctora Rosario López Rico, presidenta de la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, para explicar la filosofía de AtlánticoCrea. Jornada Medicina y Humanismo: Arte y Emociones. Una iniciativa impulsada por la Fundación María José Jove, y abierta a estudiantes del último curso del grado de Medicina que realizan su práctica clínica en la demarcación coruñesa, que celebró, este jueves, su tercera edición. Participaron un centenar de futuros facultativos, quienes se sirvieron del arte como «herramienta de ayuda» para promover «la empatía médico-paciente» y «el trabajo en equipo».
«Esta es una jornada muy esperada por los alumnos de 6º de Medicina que hacen el rotatorio en nuestra área sanitaria, y también por nosotros mismos, que la disfrutamos un montón», resalta la doctora López Rico, alergóloga, sobre un encuentro que, en su tercera edición, combinó «distintas charlas» de carácter médico-humanista, con «acciones dinámicas» con cinco obras de la imponente Colección de Arte de la Fundación María José Jove: Tórax, de Antonio Tàpies; Bloated 4 (White), de Ángela de la Cruz; Tres Cols en Terra, de Miquel Barceló; Helmets, de June Crespo; y Vida Primigenia #2, de Patricia Dauder.
«Es una actividad muy enriquecedora, fuera del ámbito sanitario, pero aunando la Medicina y el Arte. Los alumnos que participan en ella están encantados, o al menos eso es lo que nos están transmitiendo, y nosotros, también, muy satisfechos con poder realizarla», hace hincapié la presidenta de la Comisión de Docencia del área sanitaria coruñesa. «Es un momento de encuentro entre todos, de hablar de arte, emociones, equipo… Se tocan muchos temas», añade la doctora López Rico, quien reivindica la «increíble implicación» de la Fundación María José Jove. «Siempre quieren compartir los proyectos, es una maravilla», subraya, antes de considerar que «la medicina es arte y ciencia, van de la mano».
Acompañamiento
«Los pacientes sienten unas emociones: miedo, angustia… Y los médicos no podemos perder nuestra esencia. Esa parte humana de acompañamiento, de empatía, de ponerte en su piel e intentar que se sienta seguro… Porque la medicina a veces no puede curar, pero lo que no puede dejar nunca de hacer es acompañar y cuidar. Y esto es lo que queremos transmitir al alumnado. Sobre todo, en este momento de inmediatez, en el que todo se consigue a golpe de clic, es importante reflexionar acerca de los valores, las cosas importantes… Ser capaces de ponernos en la piel del otro, porque así le vamos a podemos entender y ayudar mejor», finaliza.
