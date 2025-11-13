El Concello de A Coruña licitará un plan director de arbolado para plantar y proteger especies.

La concejal de Infraestruturas e Mobilidade de A Coruña, Noemí Díaz, anunció este jueves que el Concello va a "licitar un plan director de arbolado" para plantar y proteger especies arbóreas. Este plan va a ayudar a la "elección adecuada" de ejemplares teniendo en cuenta todas las condiciones. El Concello también controla el impacto de especies invasoras o de enfermedades que pueden afectar a los árboles. A Coruña cuenta actualmente con 25.000 ejemplares.

Para 2026, detalló, está prevista la plantación de 2.000 nuevos árboles. "1.000 corresponden al plan de arbolado, 800 estarán incorporadas en la urbanización de Visma y 200 dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes", señaló.

Además, hasta final de año, se sumarán otros 160 árboles en zonas como Juan Flórez, Zalaeta, Ángel Senra, Os Mallos o Monasterio de Caaveiro.

Existe también un contrato de mantenimiento, que cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros al año, de los cuales un millón sirve "para el cuidado de especies arbóreas existentes en la ciudad", es decir, un 14% del total.

En A Coruña, el arbolado se enfrenta a diferentes enemigos. El picudo rojo ataca a las palmeras, mientras que algunos hongos afectan a otras especies, como los chopos.

Hace unos meses, el Concello tuvo que talar algunos de los olmos del jardín de San Carlos porque se vieron afectados por la grafiosis.