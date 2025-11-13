Condenada a cárcel una coruñesa por herir a su novio con un cuchillo pese a que alegó legítima defensa

La Audiencia Provincial ha ratificado una condena de un año y once meses de prisión para una vecina de A Coruña a la que considera culpable de haber atacado a su novio con un cuchillo, causándole heridas mientras trataba de defenderse. La mujer apeló, alegando, entre otros argumentos, legítima defensa. El tribunal, aunque admite que un vecino la escuchó pedir auxilio, no considera probado que el agresor fuese el hombre.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, en el piso de A Coruña en el que convivía la pareja, si bien la primera sentencia, del Juzgado de lo Penal nº 6 de A Coruña, no llegó hasta finales de 2024; de hecho, a la mujer se le atenuó la pena por dilaciones indebidas. Según los hechos probados, los dos discutieron de madrugada. Ella le arrojó un frasco de colonia al hombre y luego lo atacó con un cuchillo, aunque este «pudo contenerla por las manos». Recibió una herida abierta en la mano derecha, así como erosiones y hematomas en varias partes del cuerpo. Las mujer fue asistida por contusiones menores «sin que conste cuál fue su origen».

El hombre fue acusado de un delito de malos tratos sobre la mujer, pero el juzgado que vio el caso lo absolvió. En cambio, a ella la consideró culpable de un delito de lesiones, con agravante de parentesco y de reincidencia. Esto último se le aplicó porque la mujer ya había sido condenada en 2011 como «autora de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica».

La condenada apeló, afirmando que había actuado en legítima defensa. Pero, según la Audiencia Provincial, «no ha quedado acreditada la existencia de una agresión» por parte del hombre que justifique «en todo o en parte, una reacción defensa por parte de ella». Las lesiones que sufrió el hombre son más graves que las de ella, lo que, considera el tribunal, «descarta» que fueran causadas por la defensa de la mujer. Y, si bien la Audiencia reconoce que un vecino oído en la vista como testigo afirmó que ella había gritado pidiendo auxilio, esto «no permite por sí solo» llegar a la conclusión de que la mujer se limitó a defenderse de un ataque del hombre. Es «perfectamente posible», indica el tribunal, que gritara cuando su pareja le arrebató el cuchillo que esgrimía contra él.