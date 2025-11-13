Los coruñeses Carlos Ares y Gandy, reconocidos en los I Premios de la Industria Musical de Galicia

Los músicos coruñeses Carlos Ares y Gandy han sido reconocidos en los I Premios de la Industria Musical de Galicia que impulsa la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) con el apoyo de la Xunta de Galicia,a través de Agadic, y la Diputación de A Coruña, El compositor Carlos Ares ha sido seleccionado como Artista del Año 2025 por su trayectoria y contribución a la difusión de la cultura gallega y por convertirse en uno de los fenómenos musicales de los últimos años en España, mientras que en la categoría de Persona del Año 2025 se ha alzado con el galardón Francisco Gómez, conocido como Gandy y su labor al frente de la Banda del Camión, por su papel clave en la "consolidación y mantenimiento" de la escena musical gallega. El premio del público recayó en el festival pontevedrés Surfing The Lérez, seguido de otras citas como el Noites do Porto y el Atlantic Pride de A Coruña.

“Carlos Ares se ha consolidado este año en el circuito musical gracias a su singular identidad artística y su hermoso directo. Son muchísimos los fans del artista que se suman día a día y concierto a concierto”, manifestó el tesorero de AGEM, Josiño Carballo, en su felicitación al artista coruñés. También la presidenta de la asociación, Patricia Hermida, reconoció el “compromiso constante" con la música en Galicia de Gandy. “Es una de esas figuras fundamentales que, sin estar siempre delante de los focos, sostuvo y sostiene la estructura de lo que somos como sector”, comentó durante el anuncio de los primeros premiados.

El jurado de la primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia ha estado compuesto por Ánxela Baltar, de la banda gallega Bala; la productora cultural Celia Carballido; la consultora de sostenibilidad María Baqueiro; el divulgador musical Noel Miguélez; los periodistas musicales Tito Lesende y Javier Becerra; y la Fundación Paideia. El próximo jueves, 27 de noviembre, se darán a conocer el resto de ganadores en un encuentro sectorial que se celebrará en la sala Capitol de Santiago de Compostela, donde se entregarán los galardones.

Lista de nominados en las diferentes categorías:

Mejor diseño de iluminación:

Laura Iturralde y José Faro “Coti”, de Nononon.lab, por Síntese horizonte, de Guadi Galego

Teresa Tresandí, por DILUVIO, de Tanxugueiras.

José Faro e As Dúas e Punto, de Nononon.lab, por A RONDA, de Mondra.

Mellor implementación de sonido:

Iago Blanco, por La máquina del buen rollo, de The Rapants.

Rubén Montes, por La boca del lobo, de Carlos Ares.

Sara Martínez, por Uxía Lambona e a Banda Molona.

Mellor empresa provedora de servicios:

Escena Sonora.

Luxevan.

Vacaline.

Mejor profesional de producción:

Paco Iglesias.

Victoria Blanco.

Xabi Carnota.

Mejor manager:

Aitana Cuétara.

Kin Martínez.

Manuel Tarrío.

Mejor producción discográfica:

Iago Pico, por Pouland Studios.

Juan de Dios, por Feira, de De Ninghures.

Hevi, e el Laboratorio Soyuz, por DE RONDA, de Mondra.

Mejor puesta en escena:

Mondra y Daniel Rodríguez, por A RONDA, de Mondra.

Marina Oural y Ugia Pedreira, de la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, por Síntese horizonte, de Guadi Galego.

Tanxugueiras, Diana Ballesteros “Dii Feeling” y Manuel Escurís por DILUVIO, deTanxugueiras.

Mejor promotor/a-programador/a:

David Pedrouzo, de Todo Medre.

Iván Arias, de WORK ON SUNDAY.

Julio Gómez y Luis Campos, de Sinsalaudio.

Mejor proyecto de comunicación:

Equipo de Dinamización da Lingua Galega del IES Rafael Dieste da Coruña, por Aquí tamén se fala.

The Office Comunicación, polo Atlantic Pride.

Bring the Noise, por el Resurrection Fest Estrella Galicia.

Mejor identidad visual:

Zeltia Iglesias, Sofía Taboada, Daniel Rodríguez, Adriana Lado y María Ferradas por DE RONDA, de Mondra.

Adrián Canoura, Carlota Pereiro e Alejandro Guillán por Barullo, de Baiuca.

Lara Caeiro, Sandra Montero, Noemí Solla, Kika V Ramil, Arantxa Brandón y Fillas de Cassandra por Hibernarse, de Fillas de Cassandra.

Mejor videoclip:

Lorenzo Negueruela, Yago Rodríguez, Mara Iglesias, Melania Freire y Lara Caeiro, por En fin, que máis dá, de De Ninghures.

Santi Iglesias, Sergio “Steel” e Fillas de Cassandra, por Hibernarse, de Fillas de Cassandra.

Xaime Miranda, por Ontes fun moi malo, de Grande Amore.

Mejor evento cultural / musical:

Noites do Porto.

Surfing the Lérez.

WOS Festival x SON Estrella Galicia.

Mejor espacio musical:

Sala Capitol

Náutico de San Vicente

Café Torgal

Mejor proyecto de sostenibilidad: