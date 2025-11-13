Cuatro detenidos en A Coruña por hostigar a otro grupo de jóvenes con amenazas y coacciones

La Policía Nacional ha detenido a un grupo de cuatro jóvenes en A Coruña --uno de ellos mayor de edad y el resto, menores-- por hostigar, tras una disputa, a otro grupo de jóvenes con coacciones y amenazas. Los hechos investigados se remontan a las fiestas de O Burgo (Culleredo) donde dos grupos de jóvenes se enfrentaron por desavenencias surgidas con anterioridad durante la celebración de la noche de San Juan en la playa coruñesa de Riazor, según explican las autoridades. "A partir de ahí, el grupo de jóvenes investigado por la Policía Nacional comenzó a hostigar a miembros del otro grupo, convirtiéndolos en víctimas de sus amenazas y coacciones", explica la policía.

Durante las semanas y meses posteriores, estos jóvenes fueron víctimas de vejaciones, agresiones, hurtos y amenazas de muerte, hechos que se produjeron en diferentes lugares de esta ciudad hasta que el mes pasado la Policía Nacional procedió en A Coruña a la detención de un joven mayor de edad y de otros tres menores como presuntos autores de 12 delitos de distinta tipología penal, ocurridos en diversas zonas de la ciudad. También han sido investigados otros tres menores que forman parte de este grupo.

Tras las detenciones practicadas, las diligencias instruidas al respecto junto a la identidad de todos los investigados fueron elevadas a la Fiscalía Provincial de Menores de A Coruña y al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de A Coruña.

Explica la Policía Nacional en un comunicado que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil, la Policía Nacional, que realiza labores preventivas y de investigación en la ciudad de A Coruña en torno a posibles conductas delictivas o comportamientos violentos, con el fin de identificar y localizar a sus autores y ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial. Las autoridades aclaran que "hasta la fecha, en la demarcación de la Comisaría Provincial de A Coruña no se ha detectado la existencia ni asentamiento de ninguno de los Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil definidos en el Plan de Actuación y Coordinación Policial ni tampoco grupos de referencia, subordinados o independientes" aunque "sí que han sido detectados simpatizantes de este tipo de grupos afincados en la ciudad herculina que difunden en la red, leyendas, simbología, colores o música, característicos de bandas juveniles de origen latino".

La Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía la dirección de correo electrónico acoruna.participacion@policia.es para recibir cualquier tipo de información o denuncia en relación con grupos juveniles de carácter violento de la que se tenga conocimiento por cualquier medio.