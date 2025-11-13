Detenido un furtivo por atentado a la autoridad
A Coruña
Un furtivo ha sido detenido por atentado a la autoridad en un operativo de la policía autonómica y Gardacostas en A Coruña y Ferrol. En esta operación, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, se decomisaron 77,9 kilos de almeja y material utilizado para la prácticas furtivas.
En la intervención, del 3 al 7 de noviembre, los agentes identificaron a nueve personas y tramitaron ocho actas de sanción, siete por infringir la ley de pesca de Galicia y otra por infracción a la ley de protección de la seguridad ciudadana. Además, se detuvo a una persona por atentado contra agente de la autoridad.
