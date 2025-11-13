La Diputación de A Coruña recibe el Menina 2025

La Delegación do Gobierno en Galicia concedió a la Diputación de A Coruña el Reconocimiento Menina 2025 por su labor de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en la provincia. El jurado del galardón, que se concede con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuvo en cuenta la inversión anual del organismo de 450.000 euros para costear la actividad de 19 técnicos de igualdad en pequeños municipios.