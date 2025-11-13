Exposición en A Parva a beneficio de Palestina

Expo-non-expo es el título de la muestra que se inaugurará este sábado a las 13.00 horas en la terraza interior de A Parva, la cantina del mercado de San Agustín y que forma parte del festival de fotografía FFoco. Las 15 imágenes que se exhibirán fueron cedidas por de forma gratuita y se venderán al precio de 50 euros con el fin de enviar la recaudación a Palestina a través de una ONG. Fotoperiodistas Vanesa Casteleiro y Javier Alborés participan en la iniciativa.