Exposición sobre la relación de Castelao con A Coruña

La plaza de Lugo de A Coruña alberga desde este jueves la exposición sobre la huella de Castelao en la ciudad, una iniciativa de la Fundación Castelao con el respaldo del Concello por la celebración del Año Castelao. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, participó en la inauguración de la muestra, que consta de cubos expositivos sobre la presencia de Castelao en la ciudad, primero como estudiante y luego como político, artista e intelectual entre los años 1906 y 1936.