Una guía para saber qué árboles plantar y hoteles de insectos o tocones para crear ecosistemas en A Coruña

La concejal de Infraestruturas e Mobilidade de A Coruña, Noemí Díaz, anunció este jueves que el Concello va a «licitar un plan director de arbolado» para plantar y proteger especies arbóreas. Esta especie de guía va a ayudar a la «elección adecuada» de ejemplares teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas —altas temperaturas y el fuerte viento— y geográficas. El Concello también controla el impacto de especies invasoras o de enfermedades que pueden afectar a los árboles.

A Coruña cuenta actualmente con 25.000 ejemplares, pero la cifra irá creciendo. Para 2026, detalló, está prevista la plantación de 2.000 nuevos árboles. «1.000 corresponden al plan de arbolado, 800 estarán incorporadas en la urbanización de Visma y 200 dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes», señaló. Además, hasta final de año, se sumarán otros 160 árboles en zonas como Juan Flórez, Zalaeta, Ángel Senra, Os Mallos o Monasterio de Caaveiro, para lo que cuentan con un presupuesto de 70.000 euros. Desde 2020, según Díaz, se plantaron más de 4.260 árboles en la ciudad, lo que es equivalente a «11 parques de Oza».

Existe también un contrato de mantenimiento, que cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros al año, de los cuales un millón sirve «para el cuidado de especies arbóreas existentes en la ciudad», es decir, un 14% del total.

En A Coruña, el arbolado se enfrenta a diferentes enemigos. El picudo rojo ataca a las palmeras, mientras que algunos hongos afectan a otras especies, como los chopos. Hace unos meses, el Concello tuvo que talar algunos de los olmos del jardín de San Carlos porque se vieron afectados por la grafiosis.

La eliminación de árboles en la ciudad suele generar polémica entre vecinos que a veces no entienden el por qué de la tala. El Concello realiza un exhaustivo control de los ejemplares, hace tratamientos en caso de detectar alguna enfermedad y recurre a la tala cuando el riesgo es intolerable. De hecho, cuando se pierde un árbol, se plantan otros dos, aunque el objetivo del Concello es elevar esa cifra a tres.

Hoteles de insectos o tocones tras una tala para crear ecosistemas

En noviembre de 2023 se taló la gran haya centenaria de los jardines de Méndez Núñez. El tocón todavía se puede ver hoy en la misma ubicación. No se trata de un recuerdo sino que se usa para aumenta la biodiversidad. Esto ayuda a insectos y hongos, mejora el suelo y favorece la educación ambiental. Técnicos municipales que trabajan en el cuidado y mantenimiendo del arbolado analizan estos restos para estudiar hongos y algas. La idea es colocar un cartel informativo para detallar el por qué del mantenimiento del tocón.

De hecho, el plan del Concello es instalar en algunos puntos hoteles de insectos, que son refugios de biodiversidad que se colocan con objetivos de observación, educación ambiental y monitoreo de insectos y, en algunos casos, hongos.

Estos hoteles de insectos también figuran en las medidas a acometer en el entorno de la Torre de Hércules, según el documento del Espazo Natural de Interés Local (ENIL). Así, los insectos tendrán pequeños espacios en los que asentarse.

Esta es una práctica que está ganando popularidad. Sobre todo desde el uso masivo de insecticidas. Estos productos eliminan no solo plagas, sino también insectos beneficiosos. Las estructuras de refugio —hechas con materiales naturales—favorecen la polinización de plantas silvestres y cultivos.