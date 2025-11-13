Dos heridos en dos atropellos esta mañana en A Coruña
El primero ha ocurrido a las 06.00 horas en Avenida do Ferrocarril y el segundo, a las 09.25h en la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos
Dos personas han resultado heridas esta mañana en sendos atropellos registrados en A Coruña, según informa la Policía Local.
El primer atropello de este jueves en A Coruña ha ocurrido alrededor de las 06.00 horas en Avenida do Ferrocarril al ser alcanzado un joven por un vehículo. El peatón cruzaba fuera de paso de peatones, según informa el 092. Al lugar acudió un ambulancia del 061 que trasladó al herido, leve, al Hospital de A Coruña.
El segundo atropello ha ocurrido sobre las 09.25 horas en la confluencia de la ronda de Outeiro con Os Mallos, donde una mujer de unos 50 años ha resultado herida de pronóstico reservado, según la información ofrecida por la Policía Local. En el punto ha sido movilizada una ambulancia del 061.
*EN AMPLIACIÓN
