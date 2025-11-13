Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 13 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

La infanta Margarita de Austria, Juan Bautista Martínez del Mazo, imagen de la conferencia «Lo barroco en la moda».

La infanta Margarita de Austria, Juan Bautista Martínez del Mazo, imagen de la conferencia «Lo barroco en la moda». / Museo Nacional del Prado / Fundación Barrié

RAC

Conferencia ‘Lo barroco en la moda’

19.30 horas | Amalia Descalzo, profesora de Cultura y Moda, ofrece esta tarde la charla Lo barracoen la moda. Forma parte del ciclo Ilusión y Persuasión. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Fundación Barrié

Proyección de la película ‘Olvido y León’

20.00 horas | Tarde para disfrutar de la película de Xavier Bermúdez, protagonizada por Marta Larralde y Guillem Jiménez. Hay entradas disponibles a partir de 3,5 euros en la web de Ataquilla.

Fórum Metropolitano

Conferencia de Alfredo Vigo Trasancos

19.30 horas | La charla se titula Galicia en el espejo del arte. Un viaje por sus ciudades y arquitecturas en la Edad Moderna.

Iglesia de las Capuchinas

Danza y música en el Festigual

20.30 horas | De corpo e palabra. Un espectáculo con la Banda Municipal de Música. La actuación forma parte del festival Festigual.

Centro Ágora

Viñetas llega al fin con un taller de Sonia Hermida

18.30 horas | Viñetas Inclusivas 2025 cuenta hoy con Sonia Hermida y su taller A que soa unha banda deseñada. La actividad es gratuita.

Biblioteca Durán Loriga

Una jornada que une arte y medicina

21.30 horas | La Fundación María José Jove, en colaboración con el Chuac, acoge AtlánticoCrea. III Jornada Medicina y Humanismo: Arte y Emociones.

Fundación María José Jove

Martin Pawley habla de Pier Paolo Pasolini

19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Outras historias do cinema. Esta vez el protagonista en el escritor y director Pier Paolo Pasolini. Habla Martin Pawley.

Asociación Alexandre Bóveda

Un repaso al legado de Carmen Martín

19.00 horas | Charla titulada Cen anos de luz e letras: o legado inspirador de Carmen Martín Gaite. Impartida por Antonio Couto.

Fórum Metropolitano

