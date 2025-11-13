¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 13 de noviembre

Conferencia ‘Lo barroco en la moda’

19.30 horas | Amalia Descalzo, profesora de Cultura y Moda, ofrece esta tarde la charla Lo barracoen la moda. Forma parte del ciclo Ilusión y Persuasión. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Fundación Barrié

Proyección de la película ‘Olvido y León’

20.00 horas | Tarde para disfrutar de la película de Xavier Bermúdez, protagonizada por Marta Larralde y Guillem Jiménez. Hay entradas disponibles a partir de 3,5 euros en la web de Ataquilla.

Fórum Metropolitano

Conferencia de Alfredo Vigo Trasancos

19.30 horas | La charla se titula Galicia en el espejo del arte. Un viaje por sus ciudades y arquitecturas en la Edad Moderna.

Iglesia de las Capuchinas

Danza y música en el Festigual

20.30 horas | De corpo e palabra. Un espectáculo con la Banda Municipal de Música. La actuación forma parte del festival Festigual.

Centro Ágora

Viñetas llega al fin con un taller de Sonia Hermida

18.30 horas | Viñetas Inclusivas 2025 cuenta hoy con Sonia Hermida y su taller A que soa unha banda deseñada. La actividad es gratuita.

Biblioteca Durán Loriga

Una jornada que une arte y medicina

21.30 horas | La Fundación María José Jove, en colaboración con el Chuac, acoge AtlánticoCrea. III Jornada Medicina y Humanismo: Arte y Emociones.

Fundación María José Jove

Martin Pawley habla de Pier Paolo Pasolini

19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Outras historias do cinema. Esta vez el protagonista en el escritor y director Pier Paolo Pasolini. Habla Martin Pawley.

Asociación Alexandre Bóveda

Un repaso al legado de Carmen Martín

19.00 horas | Charla titulada Cen anos de luz e letras: o legado inspirador de Carmen Martín Gaite. Impartida por Antonio Couto.

Fórum Metropolitano