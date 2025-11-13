Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 13 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Conferencia ‘Lo barroco en la moda’
19.30 horas | Amalia Descalzo, profesora de Cultura y Moda, ofrece esta tarde la charla Lo barracoen la moda. Forma parte del ciclo Ilusión y Persuasión. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
Fundación Barrié
Proyección de la película ‘Olvido y León’
20.00 horas | Tarde para disfrutar de la película de Xavier Bermúdez, protagonizada por Marta Larralde y Guillem Jiménez. Hay entradas disponibles a partir de 3,5 euros en la web de Ataquilla.
Fórum Metropolitano
Conferencia de Alfredo Vigo Trasancos
19.30 horas | La charla se titula Galicia en el espejo del arte. Un viaje por sus ciudades y arquitecturas en la Edad Moderna.
Iglesia de las Capuchinas
Danza y música en el Festigual
20.30 horas | De corpo e palabra. Un espectáculo con la Banda Municipal de Música. La actuación forma parte del festival Festigual.
Centro Ágora
Viñetas llega al fin con un taller de Sonia Hermida
18.30 horas | Viñetas Inclusivas 2025 cuenta hoy con Sonia Hermida y su taller A que soa unha banda deseñada. La actividad es gratuita.
Biblioteca Durán Loriga
Una jornada que une arte y medicina
21.30 horas | La Fundación María José Jove, en colaboración con el Chuac, acoge AtlánticoCrea. III Jornada Medicina y Humanismo: Arte y Emociones.
Fundación María José Jove
Martin Pawley habla de Pier Paolo Pasolini
19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Outras historias do cinema. Esta vez el protagonista en el escritor y director Pier Paolo Pasolini. Habla Martin Pawley.
Asociación Alexandre Bóveda
Un repaso al legado de Carmen Martín
19.00 horas | Charla titulada Cen anos de luz e letras: o legado inspirador de Carmen Martín Gaite. Impartida por Antonio Couto.
Fórum Metropolitano
