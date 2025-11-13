El PP denuncia que no se cobran las cien multas impuestas a VTC
El grupo municipal del Partido Popular exige al Gobierno local que tramite las «más de cien» sanciones impuestas a vehículos VTC de las que dice que «no ejecuta ni comunica a los infractores» a pesar de que asegura que «operan de forma irregular dentro del casco urbano».
Para los populares, la «pasividad municipal» con estas multas obliga al sector del taxi a sufrir una competencia desleal por parte de los VTC, de los que dicen que «campan a sus anchas por la ciudad, realizando servicios urbanos, que no pueden, sin contratación previa, que tampoco pueden y, por supuesto, sin licencia municipal».
También recuerda el PP que PSOE y BNG aprobaron la nueva Ordenanza de Movilidad y decidieron no incluir una normativa sobre los VTC, al contrario que Vigo, donde sí se sanciona a estos vehículos.
