Los promotores reclaman facilidades para dividir pisos al subir los hogares unipersonales

Cada vez más coruñeses viven solos. De acuerdo con datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2007 el 19,5% de los hogares tenían un solo habitante, una cifra que en 2023 había subido a algo más del 29%, lo que supone unas 31.400 personas. Algunos propietarios están optando por dividir los pisos ya existentes para adaptarlos a nuevos núcleos familiares que necesitan menos espacio, según explica la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), que ha solicitado al Concello que agilice los trámites para este tipo de obras. Los arquitectos técnicos afirman que hay pocas obras de este tipo pero que podrían ayudar a paliar el problema de la vivienda, pero para los arquitectos, este tipo de iniciativas responden a la especulación y los esfuerzos deberían centrarse en proporcionar a las familias más espacio en el que vivir.

«Una persona joven que alquila no necesita 120 metros, como tenían buena parte de las viviendas antiguas: prefiere una con uno o dos dormitorios que puede salir mucho más barata», defiende Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco. Aunque indica que no tiene una estadística que pruebe si el número de peticiones de licencias para subdividir pisos está aumentado en A Coruña, sí indica que conoce «varios casos» en los que se ha solicitado la participación de pisos grandes del centro de la ciudad.

Yáñez indica que solicitó varias veces al Ayuntamiento en la mesa municipal de Vivienda que facilite las licencias para este tipo de obras. Fuentes municipales insisten en que el Concello «cumple escrupulosamente la legalidad en materia urbanística», pero indican que se limita a aplicar las normas autonómicas. «Si la normativa permite esa división, por supuesto se concede licencia, como ocasionalmente se solicitan», explican desde el Concello. El secretario general de Aproinco añade que la Xunta está modificando normativas para facilitar pisos pequeños.

Para la presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, la explicación es diametralmente diferente. «La subdivisión de pisos responde a lógicas especulativas y no a la adaptación al envejecimiento poblacional», argumenta la arquitecta, que señala que desde su entidad no tienen datos porque este tipo de obras «no pasa por el Colegio, salvo que fuese obra de edificación, alterando el edificio», y solo los inmuebles catalogados necesitan siempre visado de un miembro del colegio.

Y, según añade la arquitecta, «el problema mayoritario que sufren las viviendas es la falta de espacio», con familias en pisos «que no llegan a cubrir sus necesidades». «Si realmente hablamos de adaptar la oferta, tendríamos que pensar en aumentar el espacio para que la mayor parte de la población viviese dignamente, lo que no ocurre», en opinión de Varela, a quien le lleva a considerar que «cuando se habla de subdividir las viviendas, las razones son otras».

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac) tiene una visión más positiva, y considera que estas iniciativas «podrían ayudar a paliar en parte la falta de vivienda». Según indican fuentes de la entidad, los profesionales que la componen no suelen tramitar expedientes de este tipo. La división de viviendas «no es habitual» y el número es «irrelevante» en comparación con el conjunto de obras que llevan los aparejadores.

Fuentes del Coatac explican que estos proyectos tienen «cierta complejidad», pues hay que respetar las Normas del Habitabilidad de Viviendas de Galicia y el Código Técnico de la Edificación. Estas establecen superficies mínimas para los inmuebles resultantes, y cumplir con requisitos en materias como iluminación o ventilación. «El cumplimiento de estos condicionantes y normativas es determinante a la hora de dividir una vivienda en varias», explican desde el Coatac, pero no todos los pisos valen para ello.

A la cola de espacio por vecino

De acuerdo con los últimos datos censales, de 2021, los coruñeses ya viven en pisos relativamente pequeños, si se compara con los de los vecinos del resto de urbes de Galicia. La superficie media de vivienda por habitante en la ciudad es de algo menos de 41,5 metros cuadrados, el dato más bajo de las siete principales ciudades gallegas después de Vigo, que apenas supera los 41,1 metros cuadrados.

El resto de grandes municipios están a bastante distancia. Pontevedra supera los 44,7 metros cuadrados por vecino y Pontevedra roza los 45 metros. En Santiago de Compostela, el espacio medio está en algo más de 45,1 metros, y el ferrolano promedio disfruta de cerca de 46,7 metros. La ciudad cuyos vecinos tienen más espacio es Lugo, que prácticamente alcanza los 47,2 metros cuadrados de superficie media por ocupante en sus hogares.

Según el mismo censo, en 2021 había 32.239 casas con un solo habitante, cerca del 31% del total. En 2001 apenas eran unos 18.700 y en 2011 ya se habían superado los 30.500, el 28,9%. La tendencia es semejante a la de los datos del IGE, aunque los datos no coinciden exactamente porque este segundo organismo extrae sus estadísticas de vivienda de una fuente diferente a la del censo, la Encuesta Estructural a Fogares.