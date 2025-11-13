Protesta del personal de limpieza de la Universidade

El patio del edificio del rectorado de la Universidade da Coruña, en A Maestranza, fue el escenario este jueves de la concentración del personal del servicio de limpieza de las instalaciones y centros de la institución académica, que reclama una mejora de sus salarios mediante un acuerdo con la empresa concesionaria. La protesta de los trabajadores se llevó a cabo también en el vicerrectorado universitario del campus de Ferrol.