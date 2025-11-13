El Puerto expone a sus clientes los avances de este año: Repsol, tren y Exolum

Más de 70 representantes de la comunidad portuaria de A Coruña participaron este miércoles en la decimoctava edición del Foro de Clientes del Puerto, al que acudieron empresas operadoras, de servicios portuarios y del sector pesquero, administraciones públicas, fuerzas de seguridad y toda clase de entidades que participan en la actividad portuaria. El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, destacó el acuerdo alcanzado con Repsol para el traslado del resto de sus instalaciones en los muelles interiores a punta Langosteira, el proyecto de Exolum para instalarse en la dársena exterior y el avance de las obras del acceso ferroviario.

También mencionó la puesta en marcha del Plan Estratégico 2025-2028, cuyos redactores terminaron ya la consulta a los agentes portuarios. Sus conclusiones determinarán el futuro del puerto y se incorporarán al proyecto Coruña Marítima para reordenar los muelles y las actividades que permanezcan en los muelles interiores, en especial la pesca. Fernández Prado resaltó la recuperación del 10% en ese sector y que en 2025 y se superará el récord de pasajeros de cruceros por cuarto año consecutivo.

El presidente del Puerto advirtió de que este año se publicarán las bases de las subvenciones para que los puertos construyan infraestructuras para la industria eólica marina, que calificó de imprescindibles para albergar la fabricación de componentes de aerogeneradores en Langosteira.