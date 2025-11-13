Rescate perruno en San Andrés

¿Cómo acaba un perro diminuto dándose un paseo por la cornisa de un edificio de San Andrés? No lo sabemos, pero sí cómo bajó de ahí. Y es que, este miércoles por la mañana, los bomberos coruñeses tuvieron que acometer un rescate insólito: el de un animalito que, seguramente producto de una exploración desorientada, acabó en el tejado del céntrico edificio, lo que obligó a los efectivos a subir a la cornisa en un elevador para coger en brazos a la mascota, en un singular rescate que quedó registrado en vídeo por los vecinos de enfrente. Seguramente sus dueños habrán pasado un mal rato, pero para el perrito, que movía alegremente la cola, habrá sido toda una aventura.