Si no lo leo no lo creo
Rescate perruno en San Andrés
ANTÓN PERULEIRO
¿Cómo acaba un perro diminuto dándose un paseo por la cornisa de un edificio de San Andrés? No lo sabemos, pero sí cómo bajó de ahí. Y es que, este miércoles por la mañana, los bomberos coruñeses tuvieron que acometer un rescate insólito: el de un animalito que, seguramente producto de una exploración desorientada, acabó en el tejado del céntrico edificio, lo que obligó a los efectivos a subir a la cornisa en un elevador para coger en brazos a la mascota, en un singular rescate que quedó registrado en vídeo por los vecinos de enfrente. Seguramente sus dueños habrán pasado un mal rato, pero para el perrito, que movía alegremente la cola, habrá sido toda una aventura.
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo