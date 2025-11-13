Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Simposio de IA Verde en la Cátedra Inditex de la Universidad

RAC

A Coruña

El primer Simposio en Inteligencia Artificial Verde, de la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes, se celebrará el 25 y el 26 de noviembre en el Citic. Según informa la institución, esta iniciativa nace para «crear un espacio de encuentro entre la comunidad investigadora, el sector empresarial y las instituciones».

TEMAS

