Simposio de IA Verde en la Cátedra Inditex de la Universidad
A Coruña
El primer Simposio en Inteligencia Artificial Verde, de la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes, se celebrará el 25 y el 26 de noviembre en el Citic. Según informa la institución, esta iniciativa nace para «crear un espacio de encuentro entre la comunidad investigadora, el sector empresarial y las instituciones».
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo