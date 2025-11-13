El tiempo en A Coruña: la borrasca 'Claudia' sigue pegada a Galicia

La predicción del tiempo para esta semana en A Coruña tiene una protagonista con nombre propio y se llama Claudia. La borrasca que este martes activaba la alerta naranja por temporal costero en las provincias atlánticas de Galicia y avisos amarillos en tierra por rachas fuertes de viento y acumulación de lluvias ha aflojado en virulencia y hoy ya no hay avisos activados en la ciudad de A Coruña --sí en el litoral oeste y suroeste de la provincia coruñesa y en el litoral de Pontevedra-- pero Claudia se ha quedado varada junto al noroeste peninsular y todavía tiene cosas que decir. Y lo hará en forma de sucesivos frentes que enviará hacia el territorio peninsular con lluvias y una situación de notable inestabilidad atmosférica.

¿Cómo afectará esta situación a A Coruña? A continuación detallamos la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días en la ciudad con el fin de concretar cuándo y cuánto lloverá a lo largo de los próximos días. Lo que parece claro es que la borrasca Claudia pasará todavía algún tiempo más por aquí cerca.

Tras un lunes con lluvias solo durante la madrugada y un martes con alerta naranja por temporal costero debido al paso de la borrasca Claudia, ayer A Coruña todavía amanecía con fuertes rachas de viento en las primeras horas del día y con una alerta naranja en el litoral que ya desde media mañana bajaba a nivel amarillo. Hoy ya no hay avisos por fenómenos adversos en el litoral coruñés pero A Coruña volverá a registrar este jueves día 13 de noviembre una elevada probabiliad de precipitaciones a cualquier hora de la mañana o la tarde. Las temperaturas siguen en valores suaves, con 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Mañana viernes día 14 también será un día lluvioso aunque la Aemet prevé que durante la primera mitad del día pueden abrirse alguos claros. Los termómetros se mantendrán sin apenas cambios.

¿Y cómo viene el fin de semana? Para el sábado día 15 y el domingo 16 la Aemet prevé alternancia de nubes y chubascos con algunos claros. La mañana del sábado será previsiblemente más lluviosa que la tarde y el domingo parece que también habrá algunos momentos sin lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 13 ó 14 grados de mínima y entre 17 y 19 de máxima. El lunes día 17 decae la probabilidad de precipitaciones, aunque todavía se esperan chubascos, y ya el martes día 18 aparece en el mapa del tiempo de la Aemet como el primer día sin lluvias a una semana vista.

También Meteogalicia prevé días lluviosos en A Coruña, aunque con períodos sin chubascos durante las tardes del viernes y el sábado, y también adelanta que Galicia irá ganando influencia anticiclónica y circulación del nordés, con lo que a partir del próximo lunes o martes bajará la probabilidad de lluvias y caerán también las temperaturas. De momento, como avanzamos, toca paraguas. Más información.