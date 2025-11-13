La UDC estrecha lazos con China en investigación biomédica

La Universidade da Coruña (UDC) recibió este miércoles la visita de una delegación de la Central South University (CSU), una de las universidades públicas, indicó, «de referencia» en China, dependiente directamente del Ministerio de Educación y clasificada como institución de categoría A dentro de la iniciativa Double First-Class.

Este cita cuenta con un doble objetivo, apunta la UDC. Uno de ellos es «reactivar» el acuerdo firmado en el año 2019 entre la Xunta y el Gobierno de la provincia china de Hunan, donde se encuentra la CSU, en los campos de la salud y la biotecnología. El otro, «crear nuevas vías de cooperación entre la CSU y las universidades públicas gallegas con vistas a la firma de posibles Memorias de Entendimiento (MoU) en áreas de interés común», señala.

En el encuentro participaron el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y el vicerrector de Titulaciones e Internacionalización, Moisés Canle. La delegación china estuvo encabezada por el profesor Li Zhihong, vicerrector de la CSU y representante del Xiangya Hospital.