A la venta las entradas para ver a El Consorcio y Fórmula V en el Colón

Las entradas para los conciertos que acogerá el teatro Colón el próximo año de El Consorcio (14 de febrero) y Fórmula V (14 de marzo) ya se pueden adquirir en www.ataquilla.com. El precio para ver el espectáculo ‘De Mocedades a El Consorcio’ de la histórica formación integrada por Amaya, Estíbaliz, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga va de 41 a 51 euros, mientras que las entradas para ver a la banda liderada por Paco Pastor que cuenta con himnos como ‘Cuéntame’, ‘Eva María’ o ‘Vacaciones de verano’ han salido a la venta entre los 38 a los 48 euros.

Los mayores de 65 años tendrán un 20% de descuento, así como los titulares de Carné Xove y desempleados. Las familias numerosas podrán disfrutar de un 25% de descuento siempre que lo acrediten.